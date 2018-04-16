Собчак посоветовала правительству «отстать от людей»

16:20 16 апреля 2018 0

Собчак прокомментировала блокировку доступа к мессенджеру Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак высказала свое негодование по поводу блокировки в России популярного мессенджера Telegram, которым пользуются «тысячи российских бизнесов». Своим мнением она поделилась с подписчиками на странице в Instagram.

Собчак назвала «смелых и инициативных русских людей, даже в сложных условиях умудряющихся делать качественные и классные вещи», настоящим достоянием России. Однако власти, по словам телеведущей, постоянно мешают им и всячески ограничивают, как и в случае с блокировкой мессенджера.

«Если бы в России людям просто не мешали жить, работать, изобретать, придумывать, создавать — какой бы прекрасной стала наша страна! Это ведь не сложный рецепт: просто не мешайте, не ограничивайте, отстаньте от людей!» — посоветовала правительству Собчак, баллотировавшаяся на пост президента РФ.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram на территории России, писало РАПСИ. Ведомство обратилось в суд с таким требованием, так как владельцы мессенджера не предоставили ФСБ ключи дешифрования сообщений пользователей. 16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи данные об интернет-ресурсах компании Telegram с целью ограничения к ним доступа, а также запросы в App Store и Google Play с требованием удалить приложение из онлайн магазинов, напоминает «Федеральное агентство новостей».