19:06 16 апреля 2018 0

В Перми в аварийном состоянии находится треть рельсов, еще половина — в неудовлетворительном. Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми 30% трамвайных путей из 110 километров находится в аварийном состоянии. Отвечают требованиям только 18,5% рельсов. На ремонт только аварийных участков городу потребуется 750 млн рублей, а если чинить все пути, — 2 млрд.

Наиболее проблемные участки находятся между остановками «Драмтеатр» — «Сквер уральских добровольцев», «Стахановской» — «Шоссе Космонавтов», «Крылова» — «Стадион „Динамо“», «Леонова» — «9 мая», «Анвара Гатаулина» — «Элеватор», «Авторадио» — «Старцева», «Макаренко» — «Пермская ярмарка», «Цирк» — «ДК Ленина».

Карта аварийных трамвайных путей Перми МУП «ПермГорЭлектроТранс»

Пермские власти оценивают ремонт одного километра рельсов в 25 млн рублей, именно такая цифра содержалась в презентации новой транспортной концепции города. В этом году городская администрация планирует проложить рельсы на улице Революции — от Сибирской до Куйбышева. В прошлом году крупнейший ремонт был на Северной дамбе.

Ранее транспортные чиновники объявили, что задумались над тем, чтобы отказаться от троллейбусов. Их могут заменить трамваи, если проложить ветки до Садового, Паркового, Владимирского, Крохалевки, Нагорного.

Пермские трамваи, которые регулярно сходят с рельсов, неоднократно становились поводом для обсуждения проблемы в интернете. В октябре 2014 года трамвай сошел с рельсов на спуске от цирка, летом прошлого года были аварии на Разгуляе и улице Мира. Одна из самых громких аварий произошла на перекрестке Ленина — Борчанинова, но там проблема оказалась в тормозах, правда, и сам участок сейчас имеет неудовлетворительное состояние путей.