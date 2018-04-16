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16 апреля 2018
15 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
19:26  16 апреля 2018 1

На Урале водители «скорой» объявили о готовящейся забастовке

Вручение ключей машин скорой помощи главврачам медицинских учреждений Свердловской области. Екатеринбург, спецмашина, бензин, заправка, топливо, медицинская помощь, скорая помошь
Они недовольны зарплатойФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургские водители скорой помощи на своем ресурсе в Сети обсуждают подготовку к забастовке, которая может начаться 17 апреля. «Завтра 60-70% не выйдет на работу с трех подстанций», — пишет в Сети один из организаторов акции.

В управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга сообщили «URA.RU», что не располагают информацией о предстоящей акции протеста. Во всяком случае никаких предварительных уведомлений они не получали.

При этом в ведомстве предположили, что речь может идти не о штатных сотрудниках екатеринбургской неотложки. Дело в том, что часть водителей в скорой помощи работает по договору аутсорсинга с коммерческой фирмой. Ранее «URA.RU» сообщало о забастовке пермских водителей скорой помощи.

Александр Лукманов
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