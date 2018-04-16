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Главные новости Пермского края
21:41  16 апреля 2018 0

В Прикамье станет проще попасть на прием к врачам-специалистам

Решетников заявил о необходимости повысить доступность медицинских услугФото: департамент пресс-службы администрации губернатора Пермского края

В Пермском крае сократят время ожидания приема у врачей узких специальностей до двух недель после обращения. Об этом заявил губернатор Прикамья Максим Решетников на встрече с главными врачами государственных учреждений здравоохранения региона.

На совещании подвели предварительные итоги в медицинской сфере. По словам Решетникова, за 2017 год и три месяца текущего года в регионе удалось повысить доступность участковых врачей в поликлиниках, которые вошли в пилотный проект «Новая поликлиника». Сейчас на очереди — врачи-специалисты. «Задача на этот год — решить вопрос с узкими специалистами. Нужно сделать так, чтобы попасть на прием к ним можно было в течение 14 дней после обращения», — приводят слова Решетникова в департаменте пресс-службы администрации губернатора.

Для решения вопроса доступности медицинских услуг в Прикамье идет объединение медучреждений. Главврач ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» Сергей Лопатин рассказал, что теперь при выходе узких специалистов в отпуск пациентов записывают к нужным врачам на другом участке.

Также на совещании обсудили возможности импортозамещения. В большинстве случаев в учреждениях установлено оборудование, которое нуждается в замене. Так, в ГБУЗ ПК «Нытвенская районная больница» необходимо заменить 113 единиц техники. Это обойдется почти в 152 млн рублей с учетом покупки оборудования за рубежом. При использовании техники отечественного производства экономия превысит 40 млн рублей. Сэкономленные средства пойдут на увеличение оплаты труда медработников и улучшение материально-технической базы.

Ксения Томашова
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