В Прикамье станет проще попасть на прием к врачам-специалистам

В Пермском крае сократят время ожидания приема у врачей узких специальностей до двух недель после обращения. Об этом заявил губернатор Прикамья Максим Решетников на встрече с главными врачами государственных учреждений здравоохранения региона.
На совещании подвели предварительные итоги в медицинской сфере. По словам Решетникова, за 2017 год и три месяца текущего года в регионе удалось повысить доступность участковых врачей в поликлиниках, которые вошли в пилотный проект «Новая поликлиника». Сейчас на очереди — врачи-специалисты. «Задача на этот год — решить вопрос с узкими специалистами. Нужно сделать так, чтобы попасть на прием к ним можно было в течение 14 дней после обращения», — приводят слова Решетникова в департаменте пресс-службы администрации губернатора.
Для решения вопроса доступности медицинских услуг в Прикамье идет объединение медучреждений. Главврач ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» Сергей Лопатин рассказал, что теперь при выходе узких специалистов в отпуск пациентов записывают к нужным врачам на другом участке.
Также на совещании обсудили возможности импортозамещения. В большинстве случаев в учреждениях установлено оборудование, которое нуждается в замене. Так, в ГБУЗ ПК «Нытвенская районная больница» необходимо заменить 113 единиц техники. Это обойдется почти в 152 млн рублей с учетом покупки оборудования за рубежом. При использовании техники отечественного производства экономия превысит 40 млн рублей. Сэкономленные средства пойдут на увеличение оплаты труда медработников и улучшение материально-технической базы.