Малахов, Соловьев и Канделаки поделятся бизнес-секретами с российскими предпринимателями

20:52 16 апреля 2018 1

В прошлом году гостем Synergy Insight Forum стал Иван Ургант ФОТО: Бизнес-школа «Синергия»

Первая российская бизнес-школа «Синергия» проведет в Москве интенсив-форум по поводу идей, способных кардинально изменить работу и жизнь российских бизнесменов. Своими историями успеха с гостями поделится звездный состав спикеров: телеведущие Андрей Малахов и Владимир Соловьев, российский космонавт-испытатель Сергей Рязанский, а также генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки и юморист Гарик Мартиросян.

«Предпринимателя, действующего в современных реалиях, можно сравнить с человеком, который выходит в открытый космос. Он сталкивается с такой же колоссальной нагрузкой и должен в считанные секунды суметь принять правильное решение, полагаясь только на себя. Самое главное в этот момент — поверить в себя и свои силы, поэтому именно об этом я расскажу на Synergy Insight Forum», — отметил космонавт Сергей Рязанский.

Synergy Insight Forum пройдет с 23 по 25 апреля в зале Crocus City Hall, где соберется шесть тысяч человек. В число спикеров также войдут знаковые фигуры отечественной культуры, науки, спорта и кинематографа. Каждый из гостей поделится с аудиторией одним инсайтом — яркой идеей, которая позволит участникам иначе взглянуть на свой бизнес и вдохновиться на новые свершения.

ФОТО: бизнес-школа «Синергия»

«Синергия» основана в 1988 году и является первой бизнес-школой в России и СНГ. На базе школы проводится обучение по программам МВА и профессиональной переподготовки, семинары и тренинги ведущих российских и мировых экспертов. Качество образования отмечено шестью престижными аккредитациями международной ассоциации AMBA. Филиалы «Синергии» действуют в Нью-Йорке, Лондоне и Дубае.