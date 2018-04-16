21:08 16 апреля 2018 0

Дмитрий Еремеев (справа) принял решение продолжить карьеру в бизнесе Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Председатель думы Тюмени Дмитрий Еремеев, скорее всего, не будет принимать участия в процедуре праймериз «Единой России» и последующих выборах в местное собрание. По данным двух источников «URA.RU» в политической тусовке столицы Западной Сибири, спикер принял решение уйти в бизнес.

По неофициальным данным, вопросы к фигуре Еремеева периодически возникали как в администрации области, так и в мэрии Тюмени. «В период его полномочий в его адрес поступили несколько просьб, которые остались без нужного отклика», — вспоминает один из собеседников агентства. Он также отмечает, что возложенная на председателя собрания ответственность скорее была для него в тягость, нежели воспринималась как достижение.

Другой инсайдер утверждает, что Еремееву может быть предложен руководящий пост в одном из крупных госпредприятий области. «Ситуация такова, что после позиции главы города (ранее в Тюмени работал двуглавая система управления — ред.) рядовым депутатом или менеджером средней руки он быть не может. При этом в органах власти подходящих позиций нет. Остается только бизнес», — рассуждает собеседник «URA.RU».

Еремеев, как и многие другие представители тюменской элиты, является выходцем из «Запсибкомбанка» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Дмитрий Еремеев ранее уже имел опыт работы в коммерческих структурах. С 1998 года будущий спикер городского собрания Тюмени работал в «Запсибкомбанке» — крупнейшем частном банке Западной Сибири. Там Еремеев поднялся с позиции рядового юрисконсульта до начальника юридического управления.

В пресс-службе тюменского регионального отделения «Единой России» агентству сообщили, что Дмитрий Еремеев на процедуру предварительного голосования свою кандидатуру не заявлял, и предложили обратиться за комментариями к нему лично. В приемной думы Тюмени на звонки «URA.RU» не ответили.

Выборы в городскую думу Тюмени пройдут 9 сентября. Как уже сообщало агентство, в городское собрание планируют выдвинуться как минимум три кандидата от ОНФ: Евгений Семеняко, Александр Пересторонин и Сергей Соловьев. Партийный список также сформировали в региональном отделении КПРФ. Его возглавили Тамара Казанцева и Сергей Пыхалов. Также ожидается, что в выборах примет участие еще не созданная «Партия перемен», инициаторами появления которой выступают Ксения Собчак и Дмитрий Гудков. Вероятно, в регионе организацию представят Антон Михальчук и Михаил Уваров.