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21:08  16 апреля 2018 0

Один из самых узнаваемых политиков Тюмени отказался от амбиций. Ему готовят новую роль

Тюменская городская дума. Обсуждение повышения налога на недвижимость для физических лиц. Тюмень, еремеев дмитрий, моор александр
Дмитрий Еремеев (справа) принял решение продолжить карьеру в бизнесеФото: Николай Бастриков © URA.RU

Председатель думы Тюмени Дмитрий Еремеев, скорее всего, не будет принимать участия в процедуре праймериз «Единой России» и последующих выборах в местное собрание. По данным двух источников «URA.RU» в политической тусовке столицы Западной Сибири, спикер принял решение уйти в бизнес.

По неофициальным данным, вопросы к фигуре Еремеева периодически возникали как в администрации области, так и в мэрии Тюмени. «В период его полномочий в его адрес поступили несколько просьб, которые остались без нужного отклика», — вспоминает один из собеседников агентства. Он также отмечает, что возложенная на председателя собрания ответственность скорее была для него в тягость, нежели воспринималась как достижение.

Другой инсайдер утверждает, что Еремееву может быть предложен руководящий пост в одном из крупных госпредприятий области. «Ситуация такова, что после позиции главы города (ранее в Тюмени работал двуглавая система управления — ред.) рядовым депутатом или менеджером средней руки он быть не может. При этом в органах власти подходящих позиций нет. Остается только бизнес», — рассуждает собеседник «URA.RU».

Здание "Запсибкомбанка", здание "Уральского банка реконструкции и развития". Тюмень, запсибкомбанк
Еремеев, как и многие другие представители тюменской элиты, является выходцем из «Запсибкомбанка»
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Дмитрий Еремеев ранее уже имел опыт работы в коммерческих структурах. С 1998 года будущий спикер городского собрания Тюмени работал в «Запсибкомбанке» — крупнейшем частном банке Западной Сибири. Там Еремеев поднялся с позиции рядового юрисконсульта до начальника юридического управления.

В пресс-службе тюменского регионального отделения «Единой России» агентству сообщили, что Дмитрий Еремеев на процедуру предварительного голосования свою кандидатуру не заявлял, и предложили обратиться за комментариями к нему лично. В приемной думы Тюмени на звонки «URA.RU» не ответили.

Выборы в городскую думу Тюмени пройдут 9 сентября. Как уже сообщало агентство, в городское собрание планируют выдвинуться как минимум три кандидата от ОНФ: Евгений Семеняко, Александр Пересторонин и Сергей Соловьев. Партийный список также сформировали в региональном отделении КПРФ. Его возглавили Тамара Казанцева и Сергей Пыхалов. Также ожидается, что в выборах примет участие еще не созданная «Партия перемен», инициаторами появления которой выступают Ксения Собчак и Дмитрий Гудков. Вероятно, в регионе организацию представят Антон Михальчук и Михаил Уваров.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.RU»
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