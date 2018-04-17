Медики рассказали о том, что Скрипаль пошел на поправку

00:10 17 апреля 2018 0

Бывший разведчик Сергей Скрипаль проживает в Англии с 2010 года Фото: скриншот видео, Youtube

Состояние бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, пострадавшего от воздействия отравляющего вещества, больше не расценивается как критическое. С таким заявлением в понедельник, 16 апреля, выступили представители больницы города Солсбери.

«После инцидента в Солсбери 4 марта один пациент (60-летний мужчина) остается в палате больницы… Он поправляется и не находится в критическом состоянии», — цитирует заявление медиков портал «Шторм». При этом более никаких подробностей о состоянии Скрипаля и тактике дальнейшего его лечения не приводится.

Напомним, отравление бывшего сотрудника российской разведки и его дочери произошло в начале марта в британском Солсбери. Инцидент стал поводом для обвинений в адрес России, которая, по заявлению британских властей, применил отравляющие вещества на территории Великобритании. На основании данного заявления по инициативе Лондона произошла взаимная высылка дипломатов. В дипломатическом демарше к Великобритании присоединилось еще несколько государств.

Между тем, о местонахождении Юлии Скрипаль, выписанной из больницы еще неделю назад, по прежнему ничего не известно. Британские спецслужбы заявляют, что россиянка помещена в безопасное место по ее же просьбе. Ранее полиция опубликовала официальное заявление от лица Юлии Скрипаль: в нем девушка просит всех с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и отказывается от общения с российскими дипломатами, журналистами и родственниками.