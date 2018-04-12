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12 апреля 2018
11 апреля 2018
01:04  12 апреля 2018 0

Юлия Скрипаль объяснила, почему не хочет общаться с сестрой, дипломатами и журналистами

По информации СМИ, россиянку прячут на военной базеФото: Yulia Skripal, Facebook
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Полиция Великобритании опубликовала заявление, авторство которого приписывается россиянке Юлии Скрипаль, отравленной вместе со своим отцом, экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем. Выписанная из больницы гражданка России, местонахождение которой британские власти тщательно скрывают, рассказала о своем состоянии и попросила своих родственников не беспокоить ее.

Как следует из текста заявления, размещенного на сайте Скотленд-Ярда, Юлия Скрипаль в курсе того, что доступ к ней пытаются получить российские дипломаты, однако пользоваться их услугами она якобы не хочет. Кроме того, не хочет она общения и со своей сестрой Викторией. «Я благодарю свою двоюродную сестру Викторию за заботу, но прошу, чтобы она не посещала меня и не пыталась связаться со мной в данный момент, — цитирует RT выдержки из заявления россиянки. — Ее мнения и суждения не схожи с моими и не имеют отношения к моему отцу».

Не хочет Юлия Скрипаль общаться и прессой. Журналистов россиянка попросила набраться терпения и отнестись с пониманием к тому, что сейчас с ней происходит.

Напомним, Юлия Скрипаль и ее отец пострадали в результате воздействия отравляющего вещества в британском Солсбери 4 марта. Власти Великобритании практически сразу заявили о том, что случившееся — дело рук российских спецслужб, после чего, не дожидаясь результатов экспертизы выслали из страны 23 российских дипломата, призвав к аналогичным шагам представителей других государств. Ни представителям российского посольства, ни родственникам Юлии Скрипаль, являющейся гражданкой России, встретиться с ней не разрешили, а после ее выписки из больницы попросту спрятали «в безопасное место». По данным СМИ, сейчас Юлия Скрипаль находится на военной базе и за ней по-прежнему наблюдают врачи.

Евгений Александров
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