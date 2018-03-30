Москва высылает дипломатов 23 стран из-за дела Скрипаля

20:33 30 марта 2018 0

Подобные меры могут коснуться Бельгии, Венгрии, Грузии и Черногории Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Москва объявила о введении зеркальных мер в отношении 23 стран, которые выслали российских дипломатов из-за отравления экс-полковника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Россия объявила иностранных дипломатов персонами нон-грате. Об этом сообщил МИД РФ на своем сайте.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, 30 марта в МИД России были вызваны руководители дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии.

Им были вручены ноты протеста в связи с выдворением российских дипломатов. Обвинения Москвы в отравлении Скрипаля в российском дипведомстве назвали бездоказательными. Дипломаты этих стран должны покинуть Россию в течение недели.

При этом в МИД РФ подчеркнули, что подобные меры могут коснуться также Бельгии, Венгрии, Грузии и Черногории, которые решили присоединиться к европейским странам и выслать российских дипломатов.

26 марта стало известно, что США и страны Европы высылают около сотни российских дипломатов из-за «дела Скрипаля». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал ответить «зеркально, но не только». Россия уже заявила о высылке американских дипломатов из Екатеринбурга. И закрыла генконсульство США в Питере.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Их нашли без сознания на скамейке. Лондон обвинил в покушении на шпиона Москву, Кремль отрицает свою причастность к отравлению.