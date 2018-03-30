{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Звезда YouTube рассказал "URA.RU", сколько на самом деле заработал на слухах о сотнях жертв в Кемерове
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,26
Динамика за 2 недели
Евро 70,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 марта 2018
20:33  30 марта 2018 0

Москва высылает дипломатов 23 стран из-за дела Скрипаля

Клипарт, часы на башне, москва, кремль
Подобные меры могут коснуться Бельгии, Венгрии, Грузии и ЧерногорииФото: Александр Ельчищев © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
все новости сюжета

Москва объявила о введении зеркальных мер в отношении 23 стран, которые выслали российских дипломатов из-за отравления экс-полковника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Россия объявила иностранных дипломатов персонами нон-грате. Об этом сообщил МИД РФ на своем сайте.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, 30 марта в МИД России были вызваны руководители дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии.

Новость по теме
Россия высылает американских дипломатов из Екатеринбурга. И закрывает генконсульство США в Питере

Им были вручены ноты протеста в связи с выдворением российских дипломатов. Обвинения Москвы в отравлении Скрипаля в российском дипведомстве назвали бездоказательными. Дипломаты этих стран должны покинуть Россию в течение недели.

При этом в МИД РФ подчеркнули, что подобные меры могут коснуться также Бельгии, Венгрии, Грузии и Черногории, которые решили присоединиться к европейским странам и выслать российских дипломатов.

26 марта стало известно, что США и страны Европы высылают около сотни российских дипломатов из-за «дела Скрипаля». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал ответить «зеркально, но не только». Россия уже заявила о высылке американских дипломатов из Екатеринбурга. И закрыла генконсульство США в Питере.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Их нашли без сознания на скамейке. Лондон обвинил в покушении на шпиона Москву, Кремль отрицает свою причастность к отравлению.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров