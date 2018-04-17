Цымбалюк-Романовская придумала, как привлечь друзей Джигарханяна к уголовной ответственности

07:46 17 апреля 2018 0

Пианистка утверждает, что ее квартиру передали Джигарханяну незаконно Фото: Виталина Цымбалюк-Романовская, Instagram

Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская намерена в законном порядке наказать тех, кто распространяет о ней недостоверную информацию. Об этом рассказала адвокат пианистки в эфире передачи «Пусть говорят».

В новом выпуске ток-шоу в очередной раз обсуждали ситуацию вокруг конфликта между Цымбалюк-Романовской и Джигарханяном. Продолжением его стал тот факт, что пианистка якобы по своей инициативе вернула артисту однокомнатную квартиру в деревне Глухово. Она сделала это под страхом уголовного наказания по 137 статье («Нарушение частной жизни»), заявил друг Джигарханяна Артур Согомонян. Однако Цымбалюк-Романовская опровергает эту информацию. «У нас нет диалога с Арменом Борисовичем, поэтому я не могла подарить квартиру», — сказала она в эфире. Пианистка подозревает, что квартира досталась ее бывшему супругу незаконно, «мошенническим способом». «К сожалению, на данный момент Армен Борисович является заинтересованным лицом. Я была не против ему подарить, но у нас не было переговоров. Отчуждение произошло без моего ведома и согласия», — отметила Цымбалюк-Романовская.

Бывшая супруга Джигарханяна также заверила всех присутствующих, что в свое время получила эту квартиру законным способом. По ее словам, артист сам попросил своего друга переоформить эту недвижимость на нее. Адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова тоже засомневалась в законности возвращения квартиры Джигарханяну. Обидчики Виталины должны понести наказание, заявила юрист. «Предмет нашей встречи — все те же уголовные дела. Теперь, к моему адвокатскому удовлетворению, мы можем говорить о том, что нанесли ответный удар. Мы не теряли времени даром», — рассказала Широкова. «Лица, которые раздавали громкие интервью с фактами, не соответствующими действительности, и оклеветали моего доверителя, наконец-то будут призваны к уголовной ответственности, чему я безусловно рада», — заключила она.

При этом друзья Джигарханяна рассказали, что он не планирует мириться с Виталиной. «Он все время утверждает, что Виталина вела себя самым неблагообразным образом. Армен говорит, что она воровала у него деньги и всячески оболванивала. Всякое упоминание Виталины приводит его в неистовство», — сказал в студии Юрий Шерлинг.