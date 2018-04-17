Россия привезет в Гаагу актеров, «пострадавших» при химатаке в Сирии

08:19 17 апреля 2018 0

Россия готова представить доказательства того, что видео о химатаке — постановка Фото: Организация по запрещению химического оружия

На следующую встречу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Россия привезет участников подготовки провокаций в Сирии. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

Когда члены ОЗХО в следующий раз снова захотят обсуждать сирийскую тематику, российская сторона привезет в Гаагу «тех людей, которые принимали участие в постановочных съемках „Белых касок“», заявил Шульгин, чьи слова приводит «Федеральное агентство новостей». Он рассказал, что российские специалисты во время проверки сообщений о химатаке в городе Дума нашли участников видеосъемок, которые были представлены как доказательство применения химоружия. Опубликованное видео Шульгин назвал провокацией, исполнители которой являются «псевдогуманитарными НПО».

Напомним, в ночь на субботу США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии. Поводом для этого стало якобы применение химоружия в городе Дума. «Западные руководители, прежде всего, Трамп, Мэй и Макрон (хотя последний исполнитель чужой воли) — это люди, которые просто потеряли берега», — считает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, чьи слова приводит RNS. «В ситуации с „химатакой“ в Сирии, доказательств нет вообще никаких, но они сразу заявляют, что виноват Дамаск, и прикрывает его Россия», — отметил Коновалов.