08:50 17 апреля 2018 0

Девушке напомнили, что овощи перед употреблением надо мыть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменцы отказались поддерживать горожанку Анастасию Потапову, которая обвинила рабочих продуктового магазина сети «Лента» в неаккуратности. По ее словам, сотрудники уронили помидоры на пол, после чего спокойно подняли их и выложили на полки.

Женщина уверена, что подобное недопустимо, однако горожане в соцсети считают иначе. «Автор, тебе делать нечего? А когда пакеты рвутся и продукты на земле валяются, что-то никто не торопится их выкидывать, точно так же собирают, дома моют и спокойно едят», — приводит комментарий Натальи С. портал «Мега Тюмень». «Половые черри», — пошутила Марина П., увидев вкусный сорт томатов на фотографии.