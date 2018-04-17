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08:50  17 апреля 2018 0

Тюменку возмутили сотрудники магазина, которые валяли помидоры по полу. ФОТО

Репортаж по мусорным войнам из Миасса, овощи, помидоры, базар, торговая палатка, рынок
Девушке напомнили, что овощи перед употреблением надо мытьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменцы отказались поддерживать горожанку Анастасию Потапову, которая обвинила рабочих продуктового магазина сети «Лента» в неаккуратности. По ее словам, сотрудники уронили помидоры на пол, после чего спокойно подняли их и выложили на полки.

Женщина уверена, что подобное недопустимо, однако горожане в соцсети считают иначе. «Автор, тебе делать нечего? А когда пакеты рвутся и продукты на земле валяются, что-то никто не торопится их выкидывать, точно так же собирают, дома моют и спокойно едят», — приводит комментарий Натальи С. портал «Мега Тюмень». «Половые черри», — пошутила Марина П., увидев вкусный сорт томатов на фотографии.

Фото: news.megatyumen

Семен Гринберг
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