Теледущая Ольга Орлова не смогла дальше терпеть «вранья» участников реалити-шоу «Дом-2» и со скандалом покинула программу. Ее терпения хватило ровно на год.
Бывшая солистка группы «Блестящие», Орлова устроилась ведущей на проект в марте 2017 года. Тогда она говорила, что ей нравится в «Доме-2». Затем ведущая не раз признавалась, что ей тяжело общаться с участниками телестройки, которые ведут себя неподобающе. Кроме того, она без удовольствия ездила на «остров любви» на Сейшелы. Она говорила, что «вахтовый» метод не для нее. На записи программы в минувшие выходные ведущая «взорвалась».
«Мне просто стыдно за всех вас! Зачем мне разбирать чужие провокации? Мне не нравится, я терпеть не могу вранье и фикции. Я действительно хочу уйти. Надоело!» — возмутилась Орлова и покинула студию. В гримерке ведущая в сердцах заявила, что нужно сменить состав шоу. «Половину участников выгнать отсюда! Отправить домой, пусть они там провоцируют своих соседей!» — она предложила. Экс-«блестящей» дали отпуск, чтобы «отойти» от скандалов.