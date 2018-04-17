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17 апреля 2018
12:25  17 апреля 2018 0

Ведущая «Дома-2» устроила истерику на съемках. «Половину участников выгнать отсюда!» ВИДЕО

Ольга Орлова не выдержала «вранья»ФОТО: Ольга Орлова, Instagram

Теледущая Ольга Орлова не смогла дальше терпеть «вранья» участников реалити-шоу «Дом-2» и со скандалом покинула программу. Ее терпения хватило ровно на год.

Бывшая солистка группы «Блестящие», Орлова устроилась ведущей на проект в марте 2017 года. Тогда она говорила, что ей нравится в «Доме-2». Затем ведущая не раз признавалась, что ей тяжело общаться с участниками телестройки, которые ведут себя неподобающе. Кроме того, она без удовольствия ездила на «остров любви» на Сейшелы. Она говорила, что «вахтовый» метод не для нее. На записи программы в минувшие выходные ведущая «взорвалась».

«Мне просто стыдно за всех вас! Зачем мне разбирать чужие провокации? Мне не нравится, я терпеть не могу вранье и фикции. Я действительно хочу уйти. Надоело!» — возмутилась Орлова и покинула студию. В гримерке ведущая в сердцах заявила, что нужно сменить состав шоу. «Половину участников выгнать отсюда! Отправить домой, пусть они там провоцируют своих соседей!» — она предложила. Экс-«блестящей» дали отпуск, чтобы «отойти» от скандалов.

Наталья Михалева
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