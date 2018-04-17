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17 апреля 2018
13:52  17 апреля 2018 0

Собчак отняла у Навки звание самой стильной в России. ФОТО

У телеведущей были серьезные конкуренткиФото: страница Ксении Собчак в Instagram

В Москве состоялось вручение премии «Самые стильные в России, по версии HELLO! -2018». Среди женщин самой модной признали «блондинку в шоколаде» Ксению Собчак.

На тринадцатую церемонию награждения собрались звезды кинематографа, fashion-индустрии и шоу-бизнеса. Среди них были олимпийская чемпионка, супруга представителя Кремля Дмитрия Пескова Татьяна Навка, певицы Полина Гагарина, Виктория Дайнеко, Алсу и Инна Маликова, а также актрисы Рената Литвинова, Ирина Безрукова и Виктория Исаева. На премии также отметились скандальная журналистка Божена Рынска, светская львица Яна Рудковская, журналистка и телеведущая Ксения Собчак, и многие другие.

Главную награду — «Самая стильная» — получила Собчак. Она отняла звание у Навки, которое за фигуристкой признали в 2017 году. Не все пользователи Сети разделили предпочтения судей. «Вот насмешили… В платьях из такого мУтирьялу лет двадцать назад ходили… Премию купила, как всегда… О боже, куда мир катится… Умора… Это утешительный приз? Пожалели ее, что в президенты не прошла… Платье у мамы взяла похоже… Неужели остальные были ещё хуже?» — удивились подписчики журнала «Сплетник» на странице издания в Instagram.

Наталья Михалева
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