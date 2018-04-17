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Главные новости Курганской области
13:40  17 апреля 2018 0

В Кургане полыхает Зайковское кладбище. ФОТО

Огнем объяты десятки могилФото: информационное агентство kurgan.ru

В Кургане в эти минуты горит кладбище в поселке Зайково. Об этом сообщают очевидцы, приехавшие навестить усопших родственников в родительский день.

Сообщается, что огнем повреждено уже множество могил, а на подъезде к кладбищу образовалась огромная пробка. «Полностью выгорел 18-й квадрат, земля обуглена, все заволокло дымом. Машины и автобусы стоят. Здесь полиция, пожарные. Обещают организовать движение по встречке, не знаю, получится ли», — рассказала свидетельница происшествия Юлия информационному агентству Kurgan.ru.

Информация обновлена в 14:22.

По данным управления МЧС по Курганской области, сообщение о возгорании на Зайковском кладбище поступило на пульт дежурного в 12:19 17 апреля, спустя полчаса пожар локализировали. Ликвидировать пламя полностью удалось в 12:55. «Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Горели сухая трава и мусор. Они не могли вспыхнуть сами по себе, однозначно свою роль сыграл человеческий фактор», — пояснила «URA.RU» руководитель пресс-службы ведомства Ольга Сабуркина.

Спасатели напоминают, что с 14 апреля в регионе действует противопожарный режим, при котором запрещено жечь траву и разводить костры — нарушителей ждет наказание в виде штрафа. Во избежание чрезвычайных ситуаций жителей Зауралья еще раз просят быть аккуратнее при обращении с огнем.

На самом кладбище «URA.RU» не комментируют происходящее.

Очевидцы сообщают о сильном задымлении
Фото: информационное агентство kurgan.ru
На место уже прибыли первые пожарные подразделения
Фото: информационное агентство kurgan.ru

Вера Чернышева
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