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Главные новости Тюменской области
17:33  17 апреля 2018 0

Лидер тюменских коммунистов публично принесла извинения вице-губернатору Сарычеву

Крупина, Шевчик, Барышников, Сарычев, Халин. Тюмень, сарычев сергей
Сергей Сарычев молча выслушал извиненияФото: Лариса Рычкова © URA.RU

Глава тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева во вторник, 17 апреля, публично принесла извинения чиновникам регионального правительства. На внеочередном заседании думского комитета по аграрным вопросам она напомнила о произошедшем ранее инциденте. В начале апреля «красная леди» публично заявила, что власти Тюменской области и лично вице-губернатор Сергей Сарычев сфальсифицировали итоги выборов президента России.

Казанцева попросила слова сразу после утверждения повестки дня. «Добрый день, уважаемые товарищи, — начала она. — Я хочу принести свои извинения за свое некорректное поведение или выступление на прошлом заседании комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям. Те, кто присутствовал, знают, о чем шла речь. Спасибо».

«Хорошо, — оценил заявление Казанцевой председатель комитета Владимир Ковин. — Любое заседание — это площадка для дискуссий. Но согласно повестке, которую мы принимаем. Я думаю, в последующем у нас такого не будет, тем более, по отношению к тем, кто все эти годы с нами плотно работает, отрабатывает и помогает».

На предыдущем заседании комитета по АПК, которое прошло 4 апреля, после выступления вице-губернатора Сергея Сарычева лидер думской фракции КПФР Тамара Казанцева заявила: «Если бы вы не занимались фальсификацией выборов, а помогли бы АПК, наверное, толку было бы больше».

«Тамара Николаевна, вы сейчас попросите прощения. Это записано. Вы сказали, что я занимался фальсификацией выборов. Или вы сейчас говорите, что вы некорректно сказали, или я эту запись использую», — ответил вице-губернатор. «Используйте, мы в суд подаем», — парировала Казанцева. Приносить извинения на заседании 4 апреля лидер тюменских коммунистов не стала.

На заседании думского комитета 17 апреля Сергей Сарычев выслушал извинения Тамары Казанцевой, но предпочел промолчать.

Надежда Карташова
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