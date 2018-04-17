Лидер тюменских коммунистов публично принесла извинения вице-губернатору Сарычеву

Глава тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева во вторник, 17 апреля, публично принесла извинения чиновникам регионального правительства. На внеочередном заседании думского комитета по аграрным вопросам она напомнила о произошедшем ранее инциденте. В начале апреля «красная леди» публично заявила, что власти Тюменской области и лично вице-губернатор Сергей Сарычев сфальсифицировали итоги выборов президента России.
Казанцева попросила слова сразу после утверждения повестки дня. «Добрый день, уважаемые товарищи, — начала она. — Я хочу принести свои извинения за свое некорректное поведение или выступление на прошлом заседании комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям. Те, кто присутствовал, знают, о чем шла речь. Спасибо».
«Хорошо, — оценил заявление Казанцевой председатель комитета Владимир Ковин. — Любое заседание — это площадка для дискуссий. Но согласно повестке, которую мы принимаем. Я думаю, в последующем у нас такого не будет, тем более, по отношению к тем, кто все эти годы с нами плотно работает, отрабатывает и помогает».
На предыдущем заседании комитета по АПК, которое прошло 4 апреля, после выступления вице-губернатора Сергея Сарычева лидер думской фракции КПФР Тамара Казанцева заявила: «Если бы вы не занимались фальсификацией выборов, а помогли бы АПК, наверное, толку было бы больше».
«Тамара Николаевна, вы сейчас попросите прощения. Это записано. Вы сказали, что я занимался фальсификацией выборов. Или вы сейчас говорите, что вы некорректно сказали, или я эту запись использую», — ответил вице-губернатор. «Используйте, мы в суд подаем», — парировала Казанцева. Приносить извинения на заседании 4 апреля лидер тюменских коммунистов не стала.
На заседании думского комитета 17 апреля Сергей Сарычев выслушал извинения Тамары Казанцевой, но предпочел промолчать.