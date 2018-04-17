Страны «большой семерки» призвали Россию ответить по «делу Скрипаля»

Страны «большой семерки» (G7) заявили, что Россия должна «срочно ответить на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери». Соответствующий призыв был опубликован правительством Канады.
«Мы разделяем оценку Великобритании и соглашаемся с ней: очень вероятно, что Россия несет ответственность за это нападение и что нет правдоподобного альтернативного объяснения», — говорится в заявлении G7, которое цитирует портал RT. Организация, тем не менее, планирует продолжать сотрудничать с Россией для решения глобальных проблем и региональных кризисов. «Большая семерка» намерена «вернуть Россию в международную систему, основанную на правилах».
Ранее химик Вил Мирзаянов, который называет себя создателем отравляющего газа «Новичок», объяснил, почему экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь выжили после отравления. В день покушения в городе стоял туман, рассказал он. «В условиях влажности применять это вещество мог только идиот», — цитирует его «Русская планета». Он добавил, что чистый яд могли изготовить только в спецлаборатории и в высокотехнологичном центре. «Скрипали получили дозу, но не летальную, потому что расчетная концентрация упала», — приводит слова Мирзаянова портал «Дни.ру».