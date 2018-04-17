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17 апреля 2018
19:19  17 апреля 2018 0

Собчак уличили в пылкой любви к Дурову. «Принц! Топ-модель». СКРИНЫ

Ксения Собчак встречается с жителями Свердловской области после открытия предвыборного штаба в Екатеринбурге, собчак ксения
Ранее журналистка уже посвящала посты в Instagram работе ДуроваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущую Ксению Собчак активные пользователи социальных сетей подозревают в скрытой симпатии к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. В комментариях аккаунта создателя социальной сети «ВКонтакте» подписчики заметили недвусмысленные комментарии телеведущей.

Первые намеки от Собчак подписчики заметили под фотографией, датированной 21 июня 2017 года. К снимку экс-кандидат в президенты оставила подпись «Вы прям как топ-модель». Второе фото, сделанное в Объединённых Арабских Эмиратах, где Павел восседает на белом коне в жаркой африканской пустыне, Собчак прокомментировала коротко: «Принц!». Внимательные подписчики обратили внимание на комментарии известной телеведущей, сделав скрины и подписав каждый по-своему: «Эксклюзивный кадр: «Дуров «оседлал» Собчак», «Ксения Анатольевна, держите себя в руках, ну».

Ранее в своем instagram-аккаунте Ксения Собчак публиковала «пост восхищения» Павлом Дуровым. В нем журналистка призывала власть отстать от «создателя успешной российской социальной сети и основателя прорывного мессенджера Telegram». «Если бы в России людям просто не мешали жить, работать, изобретать, придумывать, создавать — какой бы прекрасной стала наша страна! Это ведь не сложный рецепт: просто не мешайте, не ограничивайте, отстаньте от людей!» — посоветовала правительству Собчак.

Павел Маркуш
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