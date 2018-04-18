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18 апреля 2018
17 апреля 2018
00:41  18 апреля 2018 0

Советник Путина предложил открыть психушки для тех, кто любит Telegram и боится Роскомнадзора

Приложение Telegram. Екатеринбуг, мессенджер, telegram, приложение
Герман Клименко в шутку предложил лечить любителей Telegram в психлечебницеФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Telegram в России пытаются заблокировать
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Советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в шутку предложил открыть для «телеграмофилов» и «роскомнадзорофобов» две психиатрические больницы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Учитывая экстраординарность текущих событий и их негативное влияние на популяцию, договариваюсь с заместителем главного врача поликлиники, что на улице Заморенова [№220], о срочном открытии двух психиатрических стационаров для пребывания в них телеграмофилов и роскомнадзорофобов. На разных этажах. Это обязательное условие», — написал Клименко.

В комментариях к этому посту развернулась такое же шуточное обсуждение предложения советника президента. В частности, пользователей интересовало, чей этаж будет выше, на что Клименко ответил: «Павлу все лучшее». (создатель мессенджера — Павел Дуров).

Ранее Герман Клименко рекомендовал россиянам пользоваться ICQ вместо Telegram, который, по его мнению, ничем не уступает заблокированному мессенджеру.

Сергей Демин
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