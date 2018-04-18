«АвтоВАЗ» приостановил выпуск самой популярной модели из-за нехватки деталей

Автозавод «Лада Ижевск» во вторник, 17 апреля, приостановил производство автомобилей Lada Vesta из-за сбоя в поставках комплектующих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники на автозаводе.
Причиной остановки конвейера на предприятии назвали «неожиданное невыполнение» контракта на поставку топливных баков нижегородской компанией «Автокомпонент». На заводе отменили рабочую смену. Предприятие недовыпустило 285 автомобилей Vesta. На заводе в Ижевске надеются, что простой будет недолгим. Там выпускается три модели серии Vesta — седан, универсал и его cross-версия. Vesta является самой популярной у клиентов «АвтоВАЗа». В 2017 году «Лада Ижевск» выпустил более 82 000 автомобилей. Теперь модель может оказаться в дефиците, предупредили на предприятии.
«АвтоВАЗ» представил внедорожную версию седана Lada Vesta в Москве 16 апреля. Разработка новинки проходила под контролем шеф-дизайнера российского автоконцерна Стива Маттина, пишет «Федеральное агентство новостей». В этом году автомобили «АвтоВАЗа» подорожали в среднем на 2-3%. Цена седана Lada Vesta в базовой комплектации выросла до 569 900 рублей, уточняет «Русская планета».
Накануне в руководстве «АвтоВАЗа» произошли изменения. Нынешнего президента компании Николя Мора избрали на должность председателя совета директоров компании. Его заменит Ив Каракатзанис, исполняющий обязанности гендиректора Renault в Румынии, отмечает агентство Nation News. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил в интервью «Национальной службе новостей», что новому директору «АвтоВАЗа» придется привыкать к российской специфике. «Ив Каракатзанис не очень знаком в России, он все-таки больше известен по европейскому рынку. И я думаю, что российская специфика может стать для него сюрпризом», — пояснил он.