{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,15
Динамика за 2 недели
Евро 75,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 апреля 2018
10:43  18 апреля 2018 0

«АвтоВАЗ» приостановил выпуск самой популярной модели из-за нехватки деталей

Московский Международный Автосалон (ММАС-2016). Москва, lada, веста, лада, автоваз
Vesta — самый продаваемый автомобиль Lada в РоссииФото: Антон Белицкий © URA.RU

Автозавод «Лада Ижевск» во вторник, 17 апреля, приостановил производство автомобилей Lada Vesta из-за сбоя в поставках комплектующих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники на автозаводе.

Причиной остановки конвейера на предприятии назвали «неожиданное невыполнение» контракта на поставку топливных баков нижегородской компанией «Автокомпонент». На заводе отменили рабочую смену. Предприятие недовыпустило 285 автомобилей Vesta. На заводе в Ижевске надеются, что простой будет недолгим. Там выпускается три модели серии Vesta — седан, универсал и его cross-версия. Vesta является самой популярной у клиентов «АвтоВАЗа». В 2017 году «Лада Ижевск» выпустил более 82 000 автомобилей. Теперь модель может оказаться в дефиците, предупредили на предприятии.

«АвтоВАЗ» представил внедорожную версию седана Lada Vesta в Москве 16 апреля. Разработка новинки проходила под контролем шеф-дизайнера российского автоконцерна Стива Маттина, пишет «Федеральное агентство новостей». В этом году автомобили «АвтоВАЗа» подорожали в среднем на 2-3%. Цена седана Lada Vesta в базовой комплектации выросла до 569 900 рублей, уточняет «Русская планета».

Накануне в руководстве «АвтоВАЗа» произошли изменения. Нынешнего президента компании Николя Мора избрали на должность председателя совета директоров компании. Его заменит Ив Каракатзанис, исполняющий обязанности гендиректора Renault в Румынии, отмечает агентство Nation News. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил в интервью «Национальной службе новостей», что новому директору «АвтоВАЗа» придется привыкать к российской специфике. «Ив Каракатзанис не очень знаком в России, он все-таки больше известен по европейскому рынку. И я думаю, что российская специфика может стать для него сюрпризом», — пояснил он.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров