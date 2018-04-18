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18 апреля 2018
10:16  18 апреля 2018 0

Путин после инаугурации пересядет на автомобиль, который невозможно разбить

Автомобиль из проекта «Кортеж» будет стоить около шести млн рублейФото: fips.ru

Министр помышленности и торговли Денис Мантуров рассказал об итогах краш-теста нового автомобиля проекта «Кортеж». Он поступит в продажу с 2019 года.

Результаты краш-теста порадовали Мантурова, сообщает агентство Nation News. По его словам, продолжается работа по настройке систем пассивной безопасности. Для машин проекта «Кортеж» применяются самые эффективные технологии и наработки. При этом Федеральной службе охраны РФ ранее были переданы несколько лимузинов, седанов и минивэнов. Продажи автомобилей «Кортежа» начнутся в следующем году.

Ранее в Минпромторге озвучили цену одной машины из проекта «Кортеж». Стоимость авто в минимальной комплектации составит около шести млн рублей, сообщала «Национальная служба новостей». Автомобили проекта «Кортеж» должны быть готовы к инаугурации президента России.

Дарья Корчак
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