Путин после инаугурации пересядет на автомобиль, который невозможно разбить

Министр помышленности и торговли Денис Мантуров рассказал об итогах краш-теста нового автомобиля проекта «Кортеж». Он поступит в продажу с 2019 года.
Результаты краш-теста порадовали Мантурова, сообщает агентство Nation News. По его словам, продолжается работа по настройке систем пассивной безопасности. Для машин проекта «Кортеж» применяются самые эффективные технологии и наработки. При этом Федеральной службе охраны РФ ранее были переданы несколько лимузинов, седанов и минивэнов. Продажи автомобилей «Кортежа» начнутся в следующем году.
Ранее в Минпромторге озвучили цену одной машины из проекта «Кортеж». Стоимость авто в минимальной комплектации составит около шести млн рублей, сообщала «Национальная служба новостей». Автомобили проекта «Кортеж» должны быть готовы к инаугурации президента России.