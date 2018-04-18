Террористам, планировавшим взрыв ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге, дали серьезные сроки

13:27 18 апреля 2018 1

В 2016 году в квартире преступников в Екатеринбурге были найдены бомбы и оружие Фото: depositphotos.com © URA.RU

Приволжский окружной военный суд в Самаре вынес приговор семерым террористам из Киргизии, которые планировали взорвать торговый центр «Карнавал» в Екатеринбурге. Им дали от 12 до 16 лет лишения свободы.

О мере наказания сообщает «АиФ-Урал» со ссылкой на собственный источник. Преступники признаны виновными в приготовлении к теракту (в их квартире были обнаружены взрывчатые вещества), незаконном обороте взрывчатки и хранении оружия. В ходе следствия выяснилось, что они также планировали атаки в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, их задержали сотрудники ФСБ 7 февраля 2016 года в Екатеринбурге, на улице Таежной. Один из осужденных работал в такси. Ранее «URA.RU» публиковало эксклюзивные материалы о первых минутах задержания бандитов и их показаниях. Все они были связаны с террористической организацией ИГИЛ (запрещена в РФ).