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18 апреля 2018
17 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
13:27  18 апреля 2018 1

Террористам, планировавшим взрыв ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге, дали серьезные сроки

Тротил, взрывчатка, бомба замедленного действия, терроризм, взрывчатка, тротил, бомба замедленного действия, динамит
В 2016 году в квартире преступников в Екатеринбурге были найдены бомбы и оружиеФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
В Екатеринбурге задержали готовивших теракты боевиков ИГИЛ
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Приволжский окружной военный суд в Самаре вынес приговор семерым террористам из Киргизии, которые планировали взорвать торговый центр «Карнавал» в Екатеринбурге. Им дали от 12 до 16 лет лишения свободы.

О мере наказания сообщает «АиФ-Урал» со ссылкой на собственный источник. Преступники признаны виновными в приготовлении к теракту (в их квартире были обнаружены взрывчатые вещества), незаконном обороте взрывчатки и хранении оружия. В ходе следствия выяснилось, что они также планировали атаки в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, их задержали сотрудники ФСБ 7 февраля 2016 года в Екатеринбурге, на улице Таежной. Один из осужденных работал в такси. Ранее «URA.RU» публиковало эксклюзивные материалы о первых минутах задержания бандитов и их показаниях. Все они были связаны с террористической организацией ИГИЛ (запрещена в РФ).

Семен Гринберг
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