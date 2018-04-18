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18 апреля 2018
17 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
13:51  18 апреля 2018 1

Прокуратура начала ловить свердловских депутатов, уезжающих отдыхать в рабочие дни. Это последствия войны: следят на границе и в Instagram

Знаменитое фото свердловского депутата Валерия Савельева на сафари. Сейчас, чтобы уехать отдыхать без последствий, парламентарию пришлось бы официально оформить отпускФото: сайт охотничьего магазина «Стрелец»

Своенравие свердловского Заксобрания в работе с региональной прокуратурой не прошло для депутатов даром. Отдельные народные избранники в кулуарах жалуются на ужесточение правил работы вплоть до незначительных, на их взгляд, нюансов.

«Раньше между заседаниями люди уезжали на два-три дня с семьями отдохнуть, развеяться. Сейчас, если хочешь уехать, с тебя требуют заявление на отпуск. Спросил, что вдруг так. Сказали, что прокуратура жестко потребовала. Они, оказывается, отсматривают наши фотографии в соцсетях и сопоставляют с рабочим графиком, а потом председателю показывают как доказательство, что ты отлыниваешь. Доигрались, в общем», — рассказал знакомый депутат.

Спикер Заксобрания Людмила Бабушкина заверила «URA.RU», что «жесткий» режим соблюдался всегда, хоть и не имел эффективной защиты от злоупотреблений. «Вообще-то это трудовой кодекс, и мы всегда следовали ему, требуя от депутатов в случае отъезда заполнять заявления на отпуск. Возможно, есть депутаты, которые под прикрытием работы в своих округах уезжали куда-нибудь отдохнуть. Мы не всегда об этом знаем, но однажды одного депутата поймали и ему поставили прогул, а это вообще-то запись в трудовой книжке».

В свердловской прокуратуре объяснили, какие методы работы используют в отношении госработников. «Передвижения депутатов и чиновников фиксируются при пересечении границы региона или страны. Эта информация при запросе выдается органам прокуратуры, и мы ориентируемся в большей степени на нее. Соцсети нас не интересуют. Иногда мы реагируем на заявления, в которых есть сведения о том, что депутат получал зарплату, но в течение рабочего периода мог отсутствовать без уважительных причин на рабочем месте — мы также на это реагируем», — объяснила пресс-секретарь Марина Канатова.

Ужесточение отношения со стороны прокуратуры к Заксобранию заработало еще 3 апреля. Парламентарии отказались поддержать требование надзорного ведомства и лишить мандата члена «Справедливой России» Армена Карапетяна, нарушившего федеральное законодательство. После этого материалы на восемь народных избранников, допустивших нарушения при заполнении деклараций, были отправлены в суд.

Антон Ольшанников
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