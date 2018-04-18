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18 апреля 2018
Главные новости Москвы
16:07  18 апреля 2018 0

Мизулина предупредила о массовых убийствах в российских школах в годовщину «Колумбайна»

Пресс-конференция в ТАСС с участием Елены Мизулиной. Москва, мизулина елена
Сенатор получила справку с информацией о расправахФото: Владимир Андреев © URA.RU

В день годовщины стрельбы в американской школе «Колумбайн», 20 апреля, в российских учебных заведениях могут произойти аналогичные нападения. Об этом заявила член Совета Федерации Елена Мизулина. Глава Генпрокуратуры РФ Юрий Чайка поручил сотрудникам проверить эту информацию.

Сенатор получила справку, предупреждающую о преступлениях. «20 апреля в России в ряде школ планируются нападения с убийствами и расправами», — приводит сообщение письма телеканал 360. При каких обстоятельствах и от кого Мизулина получила справку, не уточняется.

Почти 20 лет назад, 20 апреля 1999 года, два ученика школы «Колумбайн» в Колорадо устроили стрельбу в учебном заведении и применили самодельную взрывчатку. В результате нападения погибли 13 человек, еще 23 получили ранения. Сами нападавшие застрелились, напоминает «Национальная служба новостей».

Сегодня произошло ЧП в одной из школ Стерлитамака в Башкирии. Подросток устроил расправу над учениками и напал на учительницу. Ее и троих школьников госпитализировали. Злоумышленник орудовал ножом. В день нападения у него произошло обострение состояния, писало «URA.RU». Подросток задержан, против него возбудили уголовное дело.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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