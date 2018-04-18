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18 апреля 2018
Главные новости Москвы
14:41  18 апреля 2018 0

Отец школьника, устроившего резню в Башкирии, предупреждал об обострении. Мальчик вел список врагов

Ученик башкирской школы напал на детей и учительницу с ножомФото: sterlitamak.ru

Подросток, который устроил расправу над учениками школы и напал на учительницу в Стерлитамаке, еще до происшествия составил список своих врагов. При этом за день до ЧП отец молодого человека сообщил учителям об обострении состояния сына.

Напавший на учеников подросток рассказывал о своем желании расправиться с обидчиками в социальных сетях — он писал об этом собственным друзьям, пишет портал ufa1.ru. Однако никто не обратил на это внимания. В то же время отец девятиклассника за день до ЧП пришел в школу со справкой и сказал, что его сын уходит на вынужденные каникулы из-за обострения и необходимости лечения, отмечает Life.ru. Одна из учениц школы рассказала, что к парню плохо относились в школе и он обещал отомстить за это после своего дня рождения, отмечает телеканал 360.

Напомним, учащийся девятого класса в одной из школ Стерлитамака пришел на уроки с ножом и ранил нескольких детей и учительницу. В результате были госпитализированы трое школьников и преподавательница, сообщает ИА Flashnord. Он также попытался поджечь класс. Нападавший учился в коррекционном классе для детей с задержкой психического развития. Он задержан, против него возбуждено уголовное дело.

Дарья Корчак
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