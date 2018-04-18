18:59 18 апреля 2018 0

Школам города не хватает больше 60 учителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганская городская Дума в среду, 18 апреля, приостановила действие положения о выплате молодым педагогам подъемных пособий. С мерой, предложенной в рамках программы оздоровления финансов города, согласились не все депутаты, передает корреспондент «URA.RU».

Как пояснил начальник городского департамента социальной политики Игорь Постовалов, деньги, предусмотренные на подъемные, уже «передвинули» на выплату зарплат из-за роста МРОТ. «Правительство области приняло такое же решение», — сказал чиновник. Вместе с тем, по его словам, уже в мае специалисты должны приступить к разработке нового постановления о выплате подъемных городским педагогам с 1 сентября.

Депутат-коммунист Яков Сидоров уточнил, есть ли в городе другие меры поддержки молодых специалистов. «Также приостановлена субсидия на первоначальный взнос по ипотеке», — ответил чиновник, добавив, что «это временная мера». Тогда депутат отметил, что на «оздоровление финансов» такое решение вряд ли повлияет, а для школ города «будет только вред».«Школам уже не хватает больше 60 учителей. Выпускники учебных заведений сейчас будут решать, куда им устроиться на работу. Никто не будет ждать, что вы там решите по подъемным к 1 сентября. Других стимулов в Кургане тоже нет. Уедут на работу в Тюмень», — предположил Сидоров и призвал коллег не торопиться с решением. Однако большинством голосов решение было принято.

В Кургане размер подъемного пособия составлял 50 тысяч рублей.