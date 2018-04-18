Самый богатый депутат челябинского парламента из списка Forbes рассекретил свои миллиарды

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков продемонстрировал самые высокие доходы за 2017 год среди парламентариев. Согласно сведениям, опубликованным на сайте ЗСО, 18 апреля, во вторник, Струков заработал 3 млрд 379 млн рублей. Таким образом Струков подтвердил, что не зря входит в список самых богатых людей России по версии Forbes.
При этом у Константина Струкова, основного владельца группы компаний «Южуралзолото», нет в собственности личного автомобиля. Он указал в декларации несколько крупных земельных участков, жилой дом и объект незавершенного строительства. Супруга депутата заработала чуть больше одного миллиона рублей. По итогам 2016 года Струков указывал доходы в 379 млн рублей. На втором месте по доходам совладелец и президент компаний «Злак» и «Увелка» Валерий Филиппов, заработавший 269 млн рублей. Замыкает тройку лидеров президент ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» Александр Федоров, его доходы составили 235 млн рублей. В 2016 году доходы Федорова составили 679 млн рублей — на тот момент самые высокие по декларационной кампании в ЗСО.
Среди жен парламентариев самой обеспеченной оказалась супруга депутата, владельца строительной компании «Артель С» Николая Янова, заработавшая 335 млн рублей. Единственным депутатом, имеющим зарубежную недвижимость, стала Татьяна Завгородняя, указавшая квартиру в Испании. Больше всего недвижимости у вице-спикера ЗСО Семена Мительмана — более сотни участков, домов и капитальных объектов.
Самые скромные доходы указал депутат от КПРФ Михаил Махов — 195 тыс. рублей. Но в его собственности более десятка земельных участков. Год назад одним из самых бедных депутатов оказался коммунальный омбудсмен Анатолий Вершинин, заработавший 205 тыс. рублей. Вершинин стал богаче, за 2017 год его доходы составили 521 тыс. рублей. По-прежнему не демонстрирует высоких заработков депутат Сергей Жестков, ставший инвалидом в результате покушения. Год назад он указал доходы в 195 тыс. рублей, теперь в 445 тыс. рублей.
Стабильность демонстрирует спикер ЗСО Владимир Мякуш. В 2016 году он заработал 7,3 млн рублей, в 2017 году 7,5 млн. Несколько объектов недвижимости и автомобиль Toyota Land Cruiser все так же записаны на супругу спикера, заработавшую 1,3 млн рублей. Подробные данные ЗСО по доходам за 2017 год можно посмотреть ЗДЕСЬ.