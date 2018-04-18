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Главные новости Ямала
19:23  18 апреля 2018 0

Деятельность счетной палаты Ямала оказалась засекреченной. Аудиторы скрывают, куда делись миллионы рублей

Заседание законодательного собрания ЯНАО. Салехард, свидлов владимир
Владимир Свидлов придумал, как не рассказывать депутатам о незаконных тратах бюджетаФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Счетная палата Ямала будет отчитываться перед депутатами Заксобрания в новом формате. Новый вид отчета представил председатель счетной палаты Владимир Свидлов на заседании комитета Заксобрания по бюджету и финансам, передает корреспондент «URA.RU».

Новая форма отчета стала более лаконичной. В нем говорится о 34,2 млрд рублей — общей сумме проверенных аудиторами бюджетных средств; а также о 435 млн — сумме средств, которые удалось за год вернуть в бюджет. В отчете также сказано, что 4,6% от проверенного объема — это деньги, потраченные с нарушениями. Из них 1,4% — это незаконное использование средств, 0,2% недостачи и 0,1% нецелевое использование. Все остальное — это неэффективное использование, нарушения порядка учета и использования имущества и прочие финансовые нарушения.

На что именно и кем были незаконно потрачены средства, в чем заключается их нецелевое использование и какие предприняты меры, чтобы вернуть в бюджет деньги — все это осталось загадкой. Депутат Иван Вершинин потребовал ответов на эти вопросы, однако ни Владимир Свидлов, ни его заместитель Ирина Пряженникова не смогли сказать ничего конкретного. Свидлов обещал, что предоставит всю информацию позже.

Тем не менее большую часть депутатов такой отчет удовлетворил. 19 апреля он будет представлен на очередном заседании Законодательного собрания Ямала.

Отметим, что с каждым годом отчет ямальских аудиторов становится все более сухим и размытым. После прошлогоднего доклада Владимира Свидлова в счетную палату был отправлен журналистский запрос с просьбой предоставить подробную информацию о проверках и рассказать, где и какие конкретно были выявленные нарушения. Переписка длилась несколько месяцев, однако желаемой информации от счетной палаты получить так и не удалось.

Вячеслав Егоров
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