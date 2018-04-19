Судьи получили право запрещать россиянам переписываться, пользоваться интернетом и садиться за руль

01:13 19 апреля 2018 0

В России появилась новая мера пресечения — «запрет на определенные действия» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которые предусматривает введение новой меры пресечения — «запрета на определенные действия». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Суть новой меры пресечения заключается в том, что подозреваемый или обвиняемый должен своевременно приходить в суд или по вызовам правоохранителей, а также соблюдать один или несколько запретов. В частности, речь идет о запрете покидать помещение, в котором живет подсудимый, общаться с определенными людьми, переписываться по почте, пользоваться интернетом и управлять транспортными средствами.

Телефоном разрешено пользоваться только для вызова скорой помощи или экстренных служб, а также для общения с правоохранителями. Сроки действия запретов ограничены 12-36 месяцами в зависимости от тяжести преступления.