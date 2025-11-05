Звезда «Кухни» Дмитрий Назаров избавился почти от всего имущества в России
По сообщениям telegram-каналов, площадь комнаты 75 квадратов (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров, уехавший из России, продал и отдал детям почти свое имущество, оставив себе комнату в одной из квартир. Об этом пишут новостные telegram-каналы.
«Уехавший из России звезда сериала „Кухня“ Дмитрий Назаров оставил в России комнату в квартире, куда планирует вернуться из длительной эмиграции. Всё остальное имущество он спешно продал и отдал детям», — пишет telegram-канал SHOT. Общая стоимость имущества Назарова может оцениваться в 200 миллионов рублей. Как уточняет telegram-канал, в собственности актера осталась комната 75 квадратов в одной из квартир в Краснопрудном тупике.
