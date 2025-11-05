Логотип РИА URA.RU
Звезда «Кухни» Дмитрий Назаров избавился почти от всего имущества в России

05 ноября 2025 в 11:48
По сообщениям telegram-каналов, площадь комнаты 75 квадратов (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров, уехавший из России, продал и отдал детям почти свое имущество, оставив себе комнату в одной из квартир. Об этом пишут новостные telegram-каналы. 

«Уехавший из России звезда сериала „Кухня“ Дмитрий Назаров оставил в России комнату в квартире, куда планирует вернуться из длительной эмиграции. Всё остальное имущество он спешно продал и отдал детям», — пишет telegram-канал SHOT. Общая стоимость имущества Назарова может оцениваться в 200 миллионов рублей. Как уточняет telegram-канал, в собственности актера осталась комната 75 квадратов в одной из квартир в Краснопрудном тупике. 

Ранее стало известно, что уехавшая из России Алла Пугачева не продала свой Rolls-Royce Phantom. То, что певица продолжает владеть автомобилем в России, следует из регистрационных документов.

