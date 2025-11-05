Хабенский ответил, почему билеты в театр стоят дорого
Хабенский заявил, что на мнение рецензентов о пьесе «Кабала святош» повлияла цена билетов
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Высокие цены на постановку «Кабала святош» с артистом Николаем Цискаридзе в главной роли объясняются продуманной стратегией ценообразования. Об этом сообщил художественный руководитель Московского художественного театра (МХТ) имени А.П. Чехова Константин Хабенский. Отмечается, что цены на билеты достигают 70 тысяч рублей.
«Просто, если мы поведем другую ценовую политику, то обязательно найдутся люди, которые захотят на этом заработать. Мы знаем, как они называются. И, мне кажется, что не совсем правильно дать возможность заработать людям, которые вообще не принимали никакого участия в создании этого спектакля», — сказал Хабенский для РБК.
По его словам, стоимость билетов в МХТ не превысит цены на балет «Щелкунчик». Говоря о критических отзывах о спектакле, Константин Хабенский высказал предположение, что на мнение рецензентов могла повлиять именно стоимость входных билетов. «Мол, театр вдруг заряжает такие цены. Но, если билетов не купить, значит, цены имеют место быть», — уверен он.
Отвечая на вопрос об утверждении Николая Цискаридзе к одной из главных ролей, Хабенский признал рискованность решения. По его словам, даже выбор данного произведения к постановке — риск, однако в этом есть огромный смысл.
Стоимость билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре на текущий сезон пока не анонсирована. В 2024 году максимальная цена на парные билеты на представление 20 декабря на аукционе составила 200 тысяч рублей при стартовой цене в 100 тысяч рублей. Сам Цискаридзе ранее критически высказывался о ценовой политике ведущих театров страны. Он отметил, что посещение главных театров доступно исключительно весьма обеспеченным людям, поскольку ценообразование меня как зрителя не радует. Однако приобретение билетов в театры никогда не было простой задачей.
