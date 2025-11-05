Володин обратился к разведчикам в честь профессионального праздника
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил поздравление сотрудникам и ветеранам Главного управления Генштаба ВС РФ в связи с их профессиональным праздником. Спикер нижней палаты парламента отметил, что военные разведчики обеспечивают защиту суверенитета страны и способствуют повышению ее обороноспособности.
«Поздравляю всех сотрудников и ветеранов Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации с профессиональным праздником. Мужественно выполняя свой долг, военные разведчики защищают суверенитет и укрепляют обороноспособность нашей страны», — заявил Володин в ходе своего поздравления. Его слова приводятся на сайте Госдумы.
Также, по его словам, разведчики, рискуя собственной жизнью, получают сведения, которые необходимы для принятия решений в сфере обеспечения безопасности РФ. Высокая профессиональная подготовка этих сотрудников, их способность грамотно и результативно действовать в любых условиях вызывают глубокое уважение. В заключении председатель Государственной Думы пожелал разведчикам крепкого здоровья и дальнейших успехов в службе.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов также направил поздравления представителям разведки. Он акцентировал внимание на том, что военная разведка представляет собой ключевой компонент системы обеспечения безопасности государства и осуществляет критически важную задачу по своевременному обнаружению и нейтрализации угроз как внешнего, так и внутреннего характера, а также по обеспечению защиты национальных интересов страны, передает RT.
