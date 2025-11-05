«Сибирский треугольник»: кто еще пропал в лесах Красноярского края, где ищут семью Усольцевых

Семья Усольцевых далеко не первая, кого поглотила суровая сибирская тайга Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Загадочное исчезновение семьи Усольцевых в глухой тайге Красноярского края уже больше месяца не дает покоя спасателям, волонтерам и всем неравнодушным. 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября, отправившись на прогулку в окрестностях горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье. С тех пор от них нет ни единой весточки. Самое тревожное в этой истории то, что семья Усольцевых далеко не первая, кого поглотила суровая сибирская тайга. Подробности — в материале URA.RU.

Трагедия Владимира Шатыгина: зловещая параллель

Ключ к разгадке, возможно, кроется в личности главы семьи. Как стало известно, Сергей Усольцев был не просто любителем прогулок на природе. Местные жители подтверждают: «Усольцев опытный таежник!». Однако именно эта опытность, как показывает практика, могла сыграть с ним и его семьей злую шутку.

В этих же красноярских лесах в 2019 году произошла почти мистическая история с 67-летним Владимиром Шатыгиным. Мужчина, как отмечают местные жители, тоже был очень опытным, хорошо ориентировался на местности и несколько лет подряд ездил в одно и то же место собирать ягоды и грибы. Его поход 28 августа 2019 года закончился трагически. Владимир разошелся с друзьями, пошел дождь, и тайгу заволокло густой мглой. Шатыгина начали искать сразу же после того, как он не вернулся в назначенное время. Более того, его видели живым спустя почти две недели после пропажи. Рыбаки сообщили, что встретили пожилого мужчину с ранениями, который попросил оказать помощь в перевязке. Согласно их рассказам, Шатыгин, услышав отдаленные выстрелы, объяснил: «Это мои пацаны меня потеряли», после чего снова направился в тайгу.

Поиски Владимира Шатыгина продолжались 2,5 месяца — до ноября 2019 года, пока дорожки совсем не скрылись под толстым слоем снега. Волонтер Евгений, участвовавший в поисковой операции, сказал: «Зацепок как таковых не было. Вещей и следов не обнаружили, прочесали все... Версия была, что заблудился». Мужчину так и не нашли.

Шансы есть

В районе поисков уже выступила верховая вода Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На фоне этой мрачной истории исчезновение Усольцевых кажется совершенно безнадежным. Но в марте 2021 года в Иркутской области произошел случай, который вселяет осторожный оптимизм.

В полицию обратилась женщина, сообщившая, что ее сожитель и его 67-летний отец не вернулись с промысла из тайги, куда они отправились в октябре 2020 года. Мужчины планировали выйти из леса в феврале 2021 года, но так и не появились. Ситуация осложнялась тем, что в районе поисков уже выступила верховая вода, которая делала многие участки непроходимыми. Полицейские обратились к местному жителю, который на своей аэролодке смог пройти к зимовью, где предположительно находились пропавшие. К огромному облегчению всех, охотники были живы. Как выяснилось, один из них серьезно заболел, что помешало вовремя покинуть охотничьи угодья.

Версии исчезновения семьи Усольцевых

На сегодняшний день приоритетной версией следствия остается несчастный случай. Следователи предполагают, что семья могла попасть в какую-то природную ловушку или столкнуться с непредвиденными обстоятельствами, которые не позволили им вернуться. Однако рассматривались и другие версии: от встречи Усольцевых с дикими зверями до убийства браконьерами.

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru отметил, что люди пропадают бесследно, но не целыми семьями. «По одному, бывает, пропадают туристы, альпинисты. <...> А здесь никаких предпосылок не было, чтобы всем пропасть и погибнуть. Как сквозь землю провалились», — добавил эксперт, подчеркивая аномальность ситуации.