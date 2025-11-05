Тверская область, более месяца жившая без губернатора, получит нового главу: кто такой Виталий Королев

Замглавы ФАС Виталий Королев стал врио губернатора Тверской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин предложил Виталию Королеву занять пост губернатора Тверской области. Заместитель главы ФАС подтвердил свою готовность принять данное назначение.

В конце сентября Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий прежнего губернатора региона Игоря Рудени, который был назначен на должность полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. В результате состоявшейся накануне встречи президент подписал указ о назначении Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. Подробности о новом исполняющем обязанности губернатора Тверской области Виталии Королеве — в материале URA.RU.

Биография

Виталий Королев, родившийся в 1980 году в Красноярске, является высокообразованным специалистом с тремя высшими образованиями, ученой степенью кандидата экономических наук и званием доцента. Его профессиональный путь начался в энергетической и нефтяной отраслях, а с 2005 года он связал свою карьеру с Федеральной антимонопольной службой, где последовательно занимал ключевые позиции и в настоящее время является заместителем руководителя. Параллельно с государственной службой он возглавил кафедру антимонопольного регулирования в МГИМО. Кроме того, врио Тверской области Виталий Королев — является выпускником четвертого потока так называемой «школы губернаторов», которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Продолжение после рекламы

За годы работы Королев был удостоен значительного числа государственных и ведомственных наград, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, благодарность Президента Российской Федерации и почетные звания в различных отраслях экономики. В 2019 году ему был присвоен высокий классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 2 класса, что отражает признание его заслуг на государственной службе.

Работа Королева в ФАС

Виталий Королев, имеющий многолетний опыт работы в Федеральной антимонопольной службе, был назначен заместителем руководителя ФАС России распоряжением Правительства РФ от 20 октября 2015 года. В его обязанности вошло осуществление антимонопольного и тарифного регулирования в ключевых секторах экономики: электроэнергетике, теплоснабжении и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Карьера Королева в ФАС России началась значительно раньше — в августе 2008 года он возглавил вновь созданное Управление контроля электроэнергетики. Его профессиональные достижения были отмечены ведомственными наградами: почетными грамотами ФАС России в 2006 и 2010 годах, благодарностями в 2008 и 2009 годах, а в 2012 году ему было присвоено звание «Почетный работник антимонопольных органов России».

Образовательный профиль Королева включает юридическое и экономическое образование, что обеспечило ему комплексный подход к вопросам антимонопольного регулирования. До прихода в ФАС России он приобрел практический опыт в энергетической отрасли, работая в компаниях «Красноярскнефтепродукт» и «Красноярскэнерго». В 2014 году он подтвердил свою научную квалификацию, защитив степень кандидата экономических наук.

Королев был не единственным кандидатом

Помимо Виталия Королева, в числе кандидатов на должность губернатора Тверской области рассматривалась кандидатура Василия Толоко, занимающего пост руководителя департамента экономического развития и финансов аппарата правительства Российской Федерации.

Василий Толоко обладает значительным опытом работы в регионе: с 2009 по 2011 год он занимал должность сити-менеджера Твери, что обеспечило ему глубокое понимание специфики и потребностей Тверской области. Его профессиональный путь включает различные руководящие позиции в государственных структурах, что делает его серьезным претендентом на пост главы региона.

Область больше месяца была без губернатора

Тверская область месяц оставалась без действующего губернатора после того, как 29 сентября Игорь Руденя был переведен на должность полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. С тех пор временно исполняющий обязанности главы региона так и не был назначен.

Продолжение после рекламы