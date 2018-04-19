Депутаты Государственной Думы РФ, члены Совета Федерации, а также кремлевские чиновники продолжают пользоваться Telegram, несмотря на запрет Роскомнадзора. Мессенджером, в частности, пользуются члены Госдумы по информационной политике, технологиям и связи, объясняя это проверкой «работает он или нет».
Из 12 членов комитета Госдумы РФ по информационной политике не менее шести пользовались Telegram на этой неделе. В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский ведет в нем свой канал. Члены комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ также не отказались от приложения, пишет РБК.
Онлайн в Telegram заметили замминистра связи и массовых коммуникаций Алексея Волина, а также его коллег. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова продолжила пользоваться приложением, отметив, что использует и другие мессенджеры. Не отказались от приложения и высокопоставленные сотрудники Следственного комитета и Генпрокуратуры.
Партнер юридической компании «Савельев, Батанов и партнеры» Сергей Савельев рассказал, что закон не предусматривает наказание за пользование мессенджером. «Ни депутатам, ни обычным гражданам не запрещается пользоваться VPN и Telegram. Решение суда мы не нарушаем, потому что нет такого решения, что гражданам запрещается пользоваться мессенджером», — указал юрист.
В свою очередь, глава Роскомнадзора Александр Жаров отчитался о «деградации» мессенджера Telegram. Он сообщил, что работа в этом направлении завершена почти на треть. Ранее РКН добавил Telegram в список заблокированных ресурсов, после того как Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ведомства, напоминает «Национальная служба новостей».