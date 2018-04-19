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19 апреля 2018
Главные новости Москвы
11:37  19 апреля 2018 0

Чиновники продолжают пользоваться Telegram, несмотря на запрет

Телеграм
Мессенджер, который запретили в России, используют в Госдуме, Совфеде и КремлеФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета:
Telegram в России пытаются заблокировать
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Депутаты Государственной Думы РФ, члены Совета Федерации, а также кремлевские чиновники продолжают пользоваться Telegram, несмотря на запрет Роскомнадзора. Мессенджером, в частности, пользуются члены Госдумы по информационной политике, технологиям и связи, объясняя это проверкой «работает он или нет».

Из 12 членов комитета Госдумы РФ по информационной политике не менее шести пользовались Telegram на этой неделе. В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский ведет в нем свой канал. Члены комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ также не отказались от приложения, пишет РБК.

Онлайн в Telegram заметили замминистра связи и массовых коммуникаций Алексея Волина, а также его коллег. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова продолжила пользоваться приложением, отметив, что использует и другие мессенджеры. Не отказались от приложения и высокопоставленные сотрудники Следственного комитета и Генпрокуратуры.

Партнер юридической компании «Савельев, Батанов и партнеры» Сергей Савельев рассказал, что закон не предусматривает наказание за пользование мессенджером. «Ни депутатам, ни обычным гражданам не запрещается пользоваться VPN и Telegram. Решение суда мы не нарушаем, потому что нет такого решения, что гражданам запрещается пользоваться мессенджером», — указал юрист.

В свою очередь, глава Роскомнадзора Александр Жаров отчитался о «деградации» мессенджера Telegram. Он сообщил, что работа в этом направлении завершена почти на треть. Ранее РКН добавил Telegram в список заблокированных ресурсов, после того как Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ведомства, напоминает «Национальная служба новостей».

Иван Шестак
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