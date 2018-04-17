Глава Роскомнадзора отчитался о «деградации» Telegram

22:46 17 апреля 2018 6

За сутки ведомство успело заблокировать более 18 миллионов IP-адресов Фото: archive.government.ru

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал о ходе блокировки мессенджера Telegram в России. По словам руководителя ведомства, за сутки было закрыто более 18 миллионов IP-адресов Google и Amazon.

«Деградация Telegram сейчас составляет 30%», — сообщил The Bell Жаров. Он добавил, что на данный момент заблокированы не все подсети, которые использует Telegram. Всего в единый реестр запрещённой информации было выгружено 18 подсетей, принадлежащих компаниям Google и Amazon, что и составило ориентировочно 30% от общего числа.

Жаров также отметил, что претензий от онлайн-сервисов, пострадавших от веерной блокировки IP-адресов, мало, а значимых платежных ресурсов, по его словам, среди жертв нет. Все сайты, попавшие случайно под блокировку, должны сообщить об этом на горячую линию Роскомнадзора. После этого их сразу разблокируют.

Напомним, 16 апреля провайдеры связи приступили к блокировке мессенджера, согласно требованию Роскомнадзора. Помимо этого, надзорное ведомство потребовало от Google и Apple удалить приложение Telegram из онлайн-маркетов, чтобы скачивание стало недоступным. Как сообщалось ранее, Роскомнадзор подал иск о блокировке мессенджера на территории РФ в связи с отказом разработчиков передать ФСБ ключи шифрования.