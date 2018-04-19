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19 апреля 2018
Главные новости Москвы
13:48  19 апреля 2018 1

Япония заявила протест России из-за учений на Курилах

Тактико-специальное учение
В учениях на Курилах участвуют 2,5 тысячи военныхФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Япония направила России протест в связи с проведением учений на Курилах. В них принимают участие более 2,5 тысяч военнослужащих Восточного военного округа.

«По дипломатическим каналам мы заявили протест, поскольку наращивание военной силы на четырех северных островах не отвечает позиции нашей страны», — заявил генеральный секретарь японского кабмина Есихидэ Суга, чьи слова приводит портал RT. Япония считает своими территориями четыре острова южных Курил и оспаривает их принадлежность России.

Об учениях россиян на Курилах стало известно накануне. В них участвуют мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения, а также вертолеты армейской авиации. Всего в учениях задействованы порядка 800 единиц техники.

Дарья Корчак
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