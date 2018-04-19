14:47 19 апреля 2018 0

Единственная женщина-депутат в гордуме Челябинска сдала мандат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Совет депутатов Центрального района Челябинска 19 апреля, в четверг, рассмотрел и удовлетворил заявление Марины Карелиной о сложении депутатских полномочий. Об этом «URA.RU» сообщил председатель совета Александр Хлызов. Сама Карелина на заседании не присутствовала, о чем заранее предупредила своих коллег.

Сейчас Карелина находится на отдыхе в Таиланде, куда улетела сразу после подачи заявления. Райсовет уведомил о том, что одно место стало вакантным, городскую думу и территориальную избирательную комиссию. Осенью в Центральном районе пройдут довыборы. Вопрос о том, кто будет делегирован в гордуму от райсовета, будет решен позднее. Сначала это обсудит фракция «Единой России», имеющая в совете абсолютное большинство.

О причинах ухода Карелиной не говорили. Как сообщало «URA.RU», по одной из версий семья Карелиных переезжает на постоянное место жительства в Испанию. По другой — Карелина решила сосредоточиться на своем бизнесе в Уфе. Ее муж, Александр Карелин, останется в Челябинске.

Марина Карелина была единственной женщиной в гордуме Челябинска. Представитель известного бизнес-семейства, она всегда отличается элегантными нарядами. Карелина однажды пришла на заседание думы в туфлях с золотыми каблуками, и ее обувь обсуждала вся элита. Известна также тем, что создала в Челябинске женскую футбольную команду.