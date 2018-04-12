14:49 12 апреля 2018 1

Марину Карелину слухмейкеры отправляют в Испанию, а она перебирается в Уфу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат гордумы Челябинска и Центрального райсовета Марина Карелина, подавшая заявление о сложении полномочий, покидает Южный Урал. Одни ее коллеги уверяют, что она переезжает для развития бизнеса в Уфу, другие заявляют, что в Испанию, передает корреспондент «URA.RU».

Один из депутатов отмечает, что у бизнесмена Александра Карелина и его супруги Марины Карелиной есть недвижимость в Испании и они избавляются практически от всех челябинских активов, кроме недвижимости, чтобы переехать в эту теплую страну. В качестве аргумента коллеги также приводят снижение влияния, которое они имели при прежнем руководстве области и города. Когда сити-менеджером Челябинска был Сергей Давыдов, а губернатором области Михаил Юревич, Марина и Александр Карелины успешно развивали пассажирские перевозки, построили отель «Парк сити», торговый комплекс «Курчатов», приобрели массу нежилых помещений и земельных участков.

Помимо прочего, семья экс-главы администрации Челябинска Сергея Давыдова живет в Испании. Самого его арестовали по обвинению в коррупции, когда он вернулся в Россию.

Впрочем, еще несколько депутатов объяснили сложение полномочий Марины Карелиной ее планами по развитию бизнеса в Уфе, где у семьи остались хорошие личные и деловые отношения с местным экс-депутатом Госдумы Марселем Юсуповым, который учился на инженерно-строительном факультете ЮУрГУ, на одном потоке с Михаилом Юревичем, и считался его другом.

Сергей Карелин заверил, что его брат с супругой не собираются покидать Россию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Информацию о переезде Марины Карелиной в Уфу подтвердил родной брат ее супруга — Сергей Карелин, спикер Тракторозаводского райсовета Челябинска. «То, что говорят о переезде в Испанию, — абсолютная неправда. У Марины есть планы по развитию бизнеса в Уфе. Как я понимаю, со сменой места жительства у нее и связано сложение депутатских полномочий. Она собирается переезжать по работе в Уфу. А Александр, насколько знаю, остается здесь, в Челябинске. Продавать бизнес они не намерены», — заверил Сергей Карелин.

Согласно базе данных судов, Александр Карелин с 16 марта до 15 сентября внесен в реестр дисквалифицированных лиц, которым запрещено занимать управляющие должности в организациях и заниматься предпринимательской деятельностью. Он признан виновным по ч.5.1 ст. 14.13 КОАП РФ (повторное неисполнение обязанности по подаче заявления о признании юридического лица банкротом в арбитражный суд). Это правонарушение он совершил, будучи директором и учредителем зарегистрированной в башкирском городе Учалы фирмы «Эвент-Строй».

Заявление Марины Карелиной о сложении депутатских полномочий рассмотрят 19 апреля на заседании Центрального райсовета. Помимо того, что ее районные коллеги вынуждены будут найти ей замену в гордуме, на осень будут назначены довыборы.

Карелина организовала женскую футбольную команду «ФИФА74». Коллеги отмечают ее за выдающуюся внешность и элегантность в одежде. Однажды она пришла на заседание с глубоким декольте и в туфлях с золотыми каблуками, чем вызвала фурор.