Челябинский депутат с золотыми каблуками подала в отставку и улетела в Таиланд

Депутат гордумы Челябинска и Центрального райсовета Марина Карелина подала заявление о сложении полномочий. После этого она улетела отдыхать на остров Пхукет в Таиланде, сообщил корреспонденту «URA.RU» один из ее коллег.
В аппарате Думы подтвердили заявление об отставке Марины Карелиной. Его рассмотрят 19 апреля на заседании райсовета. «Если бы еще пару месяцев, не успели бы назначить выборы, и округ остался бы свободным до осени 2019 года, когда пройдет новая кампания в райсоветы. Теперь придется проводить досрочные выборы», — добавил собеседник.
Официально Марина Карелина никак не объяснила свое решение. По некоторой информации, ее семья выводит весь бизнес из Челябинска. Один из парламентариев предположил, что она не хочет сдавать декларацию о доходах и расходах.
Если никто из депутатов больше не сложит полномочия, то нынешней осенью довыборы пройдут по двум округам — Марины Карелиной в Центральном районе и Дениса Мацко (назначенного замглавы Центрального района) в Металлургическом районе.
Марина Карелина работает директором в принадлежащем ее семье отеле «Парк Сити». Депутат — супруга бизнесмена Александра Карелина, известного близостью к бывшим властям Челябинска, особенно к арестованному 30 сентября экс-главе мэрии Сергею Давыдову. В 2014 году она впервые избралась по Центральному округу №5, это было при бывшем сити-менеджере. Затем она вошла в число семерых депутатов, делегированных из райсобрания в городскую Думу.
Депутат организовала женскую футбольную команду «ФИФА74». Коллеги отмечают ее за выдающуюся внешность и элегантность в одежде. Однажды она пришла на заседание с глубоким декольте и в туфлях с золотыми каблуками, чем вызвала фурор.