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Главные новости Челябинской области
16:01  19 апреля 2018 0

К саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске построят парк как в Дубае

Совещание по подготовке мероприятий к проведению саммита ШОС и БРИКС в 2020 году. Челябинск, павлюк алексей
Алексей Павлюк хочет, чтобы челябинский парк был похож на аналоги в Дубае и МосквеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС
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ЗАО Управляющая компания «РВМ Капитал» разобьет парк и построит набережную на реке Миасс, в центре Челябинска, с противоположной стороны от общественно-делового центра, который возводится у цирка в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году. Стоимость проекта оценивается в 1,3 млрд рублей, из них три четверти будут заемными средствами, сообщил на пресс-конференции 19 апреля руководитель проектных активов компании Алексей Павлюк.

По концессионному соглашению «РВМ Капитал» возьмет территорию на 15 лет и будет «отбивать» вложения с помощь сдачи в аренду площадок под нестационарные пункты питания. Платить москвичам будет и областной бюджет через выделяемые мэрии Челябинска дотации. «Мы хотим, чтобы это было похоже на тематические парки на выезде из Дубая [ОАЭ], где установлены вагончики и легковозводимые конструкции. В парке также будут велосипедные дорожки, места отдыха, бесплатный Wi-Fi, а зимой каток, как в московском парке Горького. Ключевой момент — тут не будет заборов. Только парапет на набережной. Роль ограждений будут выполнять кустарники и деревья», — объяснил Алексей Павлюк.

По словам представителя концессионеров, мэрия продлит пешеходную Кировку до нового парка. Он также будет связан пешеходным мостом со сквером, который разобьют у общественно-делового центра рядом с цирком. Парковки торговых центров по улице Труда частично будут снесены. Ведутся переговоры с Нижнеобским территориальным управлением Федерального агентства водных ресурсов об очистке русла реки Миасс. «Если федеральная структура откажется финансировать очистку, то городские власти должны понимать, что очистка русла реки необходима», — намекнул Александр Павлюк на вероятные дополнительные траты.

Места под объекты ШОС и БРИКС. Челябинск, река миасс, троицкий мост со стороны филармонии
Если русло реки Миасс хотя бы в районе цирка (на заднем плане) не почистить, гостей саммитов ШОС и БРИКС ждет такой вид
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как подтвердил «URA.RU» вице-губернатор Сергей Сушков, курирующий в региональном правительстве экологический блок, он уже провел в Минпророды РФ предварительные переговоры по поводу очистки реки Миасс и обновления ливневой канализации в ее русле. Осталось только включить работы в федеральную программу.

Решение о проведении в Челябинске летом 2020 года саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (группа из пяти стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) принял президент Владимир Путин. Все объекты должны быть готовы к ноябрю 2019 года. Южноуральские власти оценивают бюджет подготовки в 40-45 млрд рублей. За эти деньги построят общественно-деловой центр и конгресс-холл, гостиницы и транспортные развязки, набережную реки Миасс в районе цирка, закроют и рекультивируют свалку, модернизируют аэропорт. Рабочую группу по подготовке к саммитам возглавил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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