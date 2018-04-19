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Главные новости Пермского края
16:58  19 апреля 2018 0

В Прикамье депутаты фактически узаконили миллионные штрафы для владельцев киосков. «Удар по малому бизнесу»

Виды Перми, голуби, птицы
В Перми мелкой рознице грозят штрафы на миллионыФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Депутаты Заксобрания Прикамья приняли проект закона о штрафах за торговлю в местах, для этого не предназначенных. Санкции для предпринимателей могут составить до миллиона рублей, что лишит работы несколько тысяч человек. Депутаты назвали документ «ударом по малому бизнесу», но приняли его в первом чтении.

Еще до голосования управление аналитики Заксобрания пришло к выводу, что штрафы за нарушение муниципальных схем торговли для юрлиц от 500 тыс. до 1 млн рублей не соответствуют положению вещей в других регионах. В Москве фирмы за самовольную установку киосков с мелким оптом наказывают на сумму от 80 до 500 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — от 50 до 200 тыс. рублей.

Депутат от «Единой России» Юрий Борисовец сообщил, что фракция депутатов партии решила голосовать за закон в первом чтении. Однако ему пришлось оправдываться за коллег. «Мы решили поддержать в первом чтении, хотя, наверное, это худшее решение фракции, — сказал парламентарий. — Поясню, только в Перми 800 киосков. В них работают минимум два продавца, плюс сами предприниматели — это уже две тысячи рабочих мест. И у них, наверное, есть бухгалтерия, поставщики. Численность рабочих, которую, мы ставим под удар, сравнима с крупными предприятиями».

Депутат попытался поставить своих коллег на место владельцев киосков. «Я изучил [ваши] декларации за 2016 год, — начал он. — У восьми из нас доходы меньше одного миллиона в год. То есть, если бы эти депутаты владели киосками, они бы обанкротились. Когда пришел бы второй штраф, то уже половина — с доходами до трех миллионов рублей — осталась бы без работы».

Тем не менее, документ поддержали 33 депутата, 11 воздержались, а трое высказались «против». Депутаты договорились, что для дальнейшей доработки закона потребуется встреча с губернатором. Депутат Илья Шулькин предложил не спешить до июня, обсудить решение со всеми заинтересованными сторонами, в том числе Торгово-промышленной палатой, бизнес-омбудсменом. Его предложение депутаты поддержали. И добавили, что при подготовке ко второму чтению потребуется серьезная корректировка документа. При этом руководители 50 муниципалитетов, когда им показывали проект решения, с текстом документа и штрафами согласились.

Максим Ишматов
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