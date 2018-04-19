Мальчика парализовало после лечения в клинике Илизарова

17:38 19 апреля 2018 0

Паша Баулин оказался прикован к инвалидной коляске Фото из личного архива мамы Светланы Васильевой

В Кургане ведут расследование по факту оказания персоналом центра имени Илизарова услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Мама маленького жителя Тулы Паши Баулина, которого парализовало после операции в клинике, сумела добиться возбуждения уголовного дела только после обращения к председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

Семилетний Паша страдает дистрофической дисплазией — заболеванием, при котором наблюдаются различные пороки развития скелета. С рождения малыш перенес уже девять операций, из которых восемь — в Германии. Последнюю, результатом которой стал полный паралич туловища ниже подмышек, провели 5 мая 2016 года в Кургане, так как деньги на дорогостоящее лечение за границей закончились. «После операции врачи заявили, что на нее Паша лег уже в таком состоянии, сказали, что был перелом четвертого позвонка. Но это неправда — в клинику мы приехали на своих ногах. Да, была слабость, но Паша мог пройти сам пять метров, с опорой — еще больше», — делится в беседе с корреспондентом «URA.RU» мама ребенка Светлана. Последующее обследование у немецких специалистов, по ее словам, опровергло доводы курганских врачей. «В истории болезни очень многое перечеркнуто, исправлено, не разберешь, где правда», — поясняет собеседница агентства.

В следующем году, рассказывает Светлана, когда история Паши получила огласку, на ситуацию обратил внимание сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков. Он подарил малышу инвалидную коляску и обратился в прокуратуру Курганской области с просьбой проверить законность действий врачей. Однако комиссия при участии представителей Росздравнадзора, созданная ведомством, не нашла оснований для реагирования. В своем ответе (его копия имеется в распоряжении редакции) прокуратура ссылается на заключение врачей, согласно которому ребенок на момент поступления в клинику уже имел симметричный парез конечностей.

Светлану такое развитие событий не устроило, и она написала письмо в адрес Александра Бастрыкина. В марте 2018 года из СК сообщили, что уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи УК РФ 238 возбуждено, начато расследование.

Эту информацию «URA.RU» подтвердили в СУ СК РФ по Курганской области. «Ведется производство, допрашиваются свидетели, сотрудники РНЦ ВТО имени Илизарова. Назначена судебно-медицинская экспертиза, дальнейшие комментарии возможны после получения ее результатов», — рассказала нашему агентству старший помощник руководителя управления Людмила Половникова. Получить комментарии в региональной прокуратуре на момент публикации материала «URA.RU» не удалось.

Паша хорошо учится в школе, несмотря на недуг Фото из личного архива мамы Светланы Васильевой

Мама Паши намерена предъявить материальные требования — нужны деньги на реабилитацию. «Мы обращались к врачам в Германии, но там нам не смогли помочь — доктор сказал, что лечения для парализованных не существует, нужна длительная и качественная реабилитация. Паша раз в три месяца ездит в детский клинической санаторий Минобра России в Евпатории, в основном, за свой счет», — уточняет Светлана. Ощутимых улучшений пока не видно. «Интеллект полностью сохранен, Паша пошел в первый класс, отлично печатает на клавиатуре, умеет читать — на русском, на английском. Однако надежды на то, что он сможет ходить, немного, зато имеются сопутствующие заболевания — мочекаменная болезнь, тахикардия, приобретенные после злополучной операции», — говорит мама. Она признается, что очень боится за ребенка, который от нее полностью зависит, — на фоне переживаний у Светланы тоже начались проблемы со здоровьем.

Собеседница агентства добавляет, что за два года представители центра Илизарова ни разу с ней не связались и не поинтересовались состоянием ребенка. В клинике «URA.RU» отказались комментировать ситуацию, сославшись на то, что информация является врачебной тайной.