Подчиненные Тамары Зыковой (на фото) тактично опровергают разрозненные сведения
Руководитель Федеральной налоговой службы в Тюменской области Тамара Зыкова, по неофициальным данным, была задержана сотрудниками ФСБ. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщили «URA.RU» три источника, близких к правоохранительным органам региона.
По версии инсайдеров, Зыкова была задержана оперативниками службы безопасности накануне вечером. «Обыски», — добавляет один из источников.
В ФНС по Тюменской области эти сведения опровергают. «Именно эту информацию мы не подтверждаем», — сообщила в разговоре с агентством сотрудник инспекции, ответственный за работу со СМИ Дарья Петренко. Телефон пресс-службы РУФСБ по Тюменской области недоступен для звонков. «URA.RU» следит за развитием событий.