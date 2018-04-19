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Главные новости Тюменской области
18:09  19 апреля 2018 0

В кругах силовиков Тюмени говорят о задержании главы налоговой службы Тамары Зыковой

Тамара Зыкова, начальник УФНС по Тюменской области. Тюмень, зыкова тамара
Подчиненные Тамары Зыковой (на фото) тактично опровергают разрозненные сведенияФото: Николай Бастриков © URA.RU

Руководитель Федеральной налоговой службы в Тюменской области Тамара Зыкова, по неофициальным данным, была задержана сотрудниками ФСБ. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщили «URA.RU» три источника, близких к правоохранительным органам региона.

По версии инсайдеров, Зыкова была задержана оперативниками службы безопасности накануне вечером. «Обыски», — добавляет один из источников.

В ФНС по Тюменской области эти сведения опровергают. «Именно эту информацию мы не подтверждаем», — сообщила в разговоре с агентством сотрудник инспекции, ответственный за работу со СМИ Дарья Петренко. Телефон пресс-службы РУФСБ по Тюменской области недоступен для звонков. «URA.RU» следит за развитием событий.

Эльдар Булатов
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