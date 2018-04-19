19:08 19 апреля 2018 3

Заместитель челябинского губернатора Руслан Гаттаров (справа) предрек конец экономики региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский вице-губернатор Руслан Гаттаров на пресс-конференции в четверг, 19 апреля, объявил о крахе экономики региона, если не будет построена железнодорожная высокоскоростная магистраль (ВСМ) до Екатеринбурга. При этом соседняя область будет процветать и без этого проекта, заверил южноуральский чиновник, передает корреспондент «URA.RU».

«Если ВСМ не будет, Екатеринбург выживет. Мы — не факт. Потому что Екатеринбург всегда стоял на транспортных путях. Например, сейчас в стадии серьезной проработки ВСМ-2 (Москва—Казань) и ВСМ-3 (Казань—Екатеринбург). Плюс логистика в аэропорту. Свердловск за счет этого выжил бы даже без нашей магистрали, а мы бы не смогли поддерживать себя на том уровне, на котором хотим себя видеть», — заявил заместитель челябинского губернатора.

По словам Руслана Гаттарова, проведение в 2020 году в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС позволило привлечь огромные инвестиции в развитие местного аэропорта. Это даст возможность начать конкурировать с Екатеринбургом. «ВСМ для них [аэропорта Екатеринбурга] — проблема. Потому что делай [в Челябинске] авиабилеты на 1000 рублей дешевле, и екатеринбуржец, возможно, лучше на ВСМ и за час из центра доедет до нашего аэропорта», — объяснил чиновник.

Фото: Минэкономразвития Челябинской области

Проектирование и экспертизы ВСМ пока запланированы на 2019—2020 годы, а с 2021 года планируется начать строительство магистрали. Сдача объекта — конец 2024 года. Тогда магистраль откроется в тестовом режиме. А в нормальном режиме должна уже работать к Экспо-2025. «Выставка в Екатеринбурге — это глобальное мероприятие. В заявке ВСМ указана как межрегиональный проект. Представьте, 30-40 млн человек приедет [в Екатеринбург] за полгода. Тяжело будет переварить такое количество, учитывая, что 36 млн человек аэропорт Кольцово принял за год. Есть вариант построить новое Шереметьево на месте Кольцово. Но это дорого, и что с ним делать через полгода? Поэтому важно, чтобы ВСМ стала частью заявки Экспо-2025. Благодаря этому и мы ощущаем серьезную поддержку нашего совместного проекта», — резюмировал Руслан Гаттаров.

Двухпутейная ВСМ длиной в 218 километров протянется из Челябинска в Екатеринбург через Снежинск и Сысерть, где построят специальные станции. Высокоскоростные поезда смогут разгоняться до 300 километров в час и преодолевать расстояние между областными центрами всего за 1 час 10 минут. Для реализации проекта создано хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль», куда вошли правительства Свердловской и Челябинской областей, промышленные группы и частные инвесторы. Стратегическим партнером проекта выступает ОАО «РЖД».