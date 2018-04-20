Курганская область претендует на статус мясной столицы Урала

В Зауралье разработают региональную программу, которая поможет ему стать центром мясного скотоводства на Урале. Такое решение приняли аграрии и ученые на встрече в Курганском государственном университете, на которой присутствовал и глава области Алексей Кокорин.
Во время круглого стола губернатор отметил, что за последние годы поголовье крупного рогатого скота мясного направления в регионе увеличилось в восемь раз — с двух до 16,6 тысяч голов. Разведением занимаются 80 хозяйств. «Мы конструктивно взаимодействуем с Министерством сельского хозяйства, стараемся активно использовать господдержку. Зауралье готово стать центром развития мясного скотоводства Уральского федерального округа. Правительство приложит к этому максимум усилий. У нас есть все возможности насытить рынок собственной мясной продукцией», — заявил Алексей Кокорин.
Генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк заметил, что в Зауралье около 40% населения проживает в селах, поэтому оно может стать регионом для развития маточного поголовья. «Здесь достаточно территории, на ней можно выращивать качественные и недорогие корма», — цитирует Романа Костюка пресс-служба регионального кабмина.
Губернатор добавил, что развитие мясного скотоводства поможет трудоустроить население на селе и стать источником доходов как для тех, кто займется разведением скота, так и для остальных жителей занятых территорий. Ранее «URA.RU» сообщало, что Курганская область в начале этого года показала высокий индекс промышленного производства, в том числе, за счет выросших объемов выпуска колбасы и мясных консервов.