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20 апреля 2018
19 апреля 2018
18 апреля 2018
07:57  20 апреля 2018 0

Курганская область претендует на статус мясной столицы Урала

Поселок Новоянгелька. (Агаповский район). Челябинская область, коровы, животноводство, деревенская жизнь
Поголовье скота в регионе за последние годы выросло в восемь разФото: Илья Московец © URA.RU

В Зауралье разработают региональную программу, которая поможет ему стать центром мясного скотоводства на Урале. Такое решение приняли аграрии и ученые на встрече в Курганском государственном университете, на которой присутствовал и глава области Алексей Кокорин.

Во время круглого стола губернатор отметил, что за последние годы поголовье крупного рогатого скота мясного направления в регионе увеличилось в восемь раз — с двух до 16,6 тысяч голов. Разведением занимаются 80 хозяйств. «Мы конструктивно взаимодействуем с Министерством сельского хозяйства, стараемся активно использовать господдержку. Зауралье готово стать центром развития мясного скотоводства Уральского федерального округа. Правительство приложит к этому максимум усилий. У нас есть все возможности насытить рынок собственной мясной продукцией», — заявил Алексей Кокорин.

Генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк заметил, что в Зауралье около 40% населения проживает в селах, поэтому оно может стать регионом для развития маточного поголовья. «Здесь достаточно территории, на ней можно выращивать качественные и недорогие корма», — цитирует Романа Костюка пресс-служба регионального кабмина.

Губернатор добавил, что развитие мясного скотоводства поможет трудоустроить население на селе и стать источником доходов как для тех, кто займется разведением скота, так и для остальных жителей занятых территорий. Ранее «URA.RU» сообщало, что Курганская область в начале этого года показала высокий индекс промышленного производства, в том числе, за счет выросших объемов выпуска колбасы и мясных консервов.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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