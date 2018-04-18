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Главные новости Курганской области
17:57  18 апреля 2018 0

Курганская область вновь обогнала всю Россию. Помогли чугун и колбаса

ТЦ Парус (Метрополис) Курган, колбаса, сосиски, тележка, сыр, мясные продукты
Курганская колбаса известна далеко за пределами ЗауральяФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Индекс промышленного производства в Курганской области в первом квартале 2018 года составил 106,6%. Регион вновь опередил всю Россию — в январе—марте этот показатель по стране установился на отметке 101,9%.

Наиболее высокие темпы производства показали обрабатывающие предприятия, прирост здесь составил 14,4%. Такие данные приводит Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Зауралье стали производить больше трикотажных изделий, постельного белья и спецодежды. Помимо этого, увеличилось производство литейного чугуна, конструкций и деталей из черного металла, арматуры для трубопроводов, прицепов. Возрос и выпуск препаратов для лечения болезней нервной системы. В то же время отрицательную динамику показало производство центробежных и воздушных насосов, пожарных автомобилей, доильных установок и автобусов.

Из отчета ведомства также следует, что в Курганской области стали делать больше колбасы, мясных консервов, сливочного масла и масляных паст, сыров, хлебобулочных и кондитерских изделий, муки и круп. При этом снизился выпуск мяса птицы, молока, творога и минеральных вод.

Напомним, что в 2018 году в Курганской области открылось сразу несколько производств-«миллиардников». В феврале на Шадринском заводе металлоконструкций открылся цех горячего оцинкования, который будет поставлять свою продукцию предприятиям энергетики, промышленного и дорожного строительства. В марте на заводе «Пульсатор» запустили литейное производство, к концу года его мощности должны достигнуть 100 тонн в месяц.

Вера Чернышева
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