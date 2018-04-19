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19 апреля 2018
Главные новости 
21:49  19 апреля 2018 2

Парки «Россия — Моя история» поставили рекорд по количеству посетителей. Особо отличился Урал

Выставка
Россияне осваивают новый способ получения знанийФото: Николай Бастриков © URA.RU

За пять лет общее количество посетителей всех выставочных парков проекта «Россия — Моя история» составило 5,5 миллиона человек. При этом большая часть павильонов была открыта лишь осенью прошлого года.

«Интерактивный проект, состоящий из 16 масштабных павильонов в крупнейших городах страны, вошел в число самых посещаемых по истории России», — сообщает пресс-служба проекта. Наиболее посещаемыми стали экспозиции в Санкт-Петербурге — 300 тысяч за 5 месяцев, в Перми, Махачкале и Волгограде — свыше 100 тысяч и в Тюмени, где проект посетил каждый третий школьник. Посещаемость парков в других городах исчисляется уже десятками тысяч, при том что большая часть из них начала работать с сентября 2017 года.

«Общей численности посетителей проекта „Россия — Моя история“ (пять с половиной миллионов) хватило бы на целый город равный по размеру, например, культурной столице», — резюмирует руководитель исторического парка «Россия — Моя история» Иван Есин.

Игорь Чукреев
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