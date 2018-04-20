02:51 20 апреля 2018 0

Личность Семена Золотарева до сих пор вызывает больше всего вопросов Фото: Валентин Дегтерев

Эксгумация могилы Семена Золотарева, проведенная в на Ивановском кладбище Екатеринбурга неделю назад, не даст никаких результатов. Такую уверенность высказал уральский исследователь Валентин Дегтерев, плотно занимающийся изучением тайны гибели группы Игоря Дятлова зимой 1959 года.

Как отметил Дегтерев, при изучении материалов эксгумации сразу бросается в глаза несколько очевидных фактов, указывающих на то, что была раскопана могила, в которой похоронены останки совершенно другого человека. К примеру, документально зафиксировано, что Семена Золотарева хоронили в запаянном цинковом гробу, а такового в разрытой могиле не было. Более того, вообще создается впечатление, что того, кто лежал в могиле, обозначенной как захоронение погибшего туриста, вообще хоронили без гроба, просто завернутого в ткань или плащ-палатку.

«В самой могиле осталось очень немногое, — указывает исследователь. — Две подошвы от больничных тапочек (кожаные), кусок тесьмы, пара металлических пуговиц. Фрагментированные останки. Череп со следами трепанации, ребра со следами переломов, малоберцовая кость со следами пулевого ранения (костная мозоль на месте старого перелома). При осмотре обнаружили несколько рандолевых (вид сплава с медью) коронок на зубах, а сами зубы были со следами никотина».

Все это вызывает недоумение: ни пулевых ранений, ни переломов у Золотарева не было, а переломы ребер, полученные во время трагического инцидента на горе Холотчахль и зафиксированные экспертом, не совпадают с переломами на эксгумированных останках. Все эти несовпадения вызвали у Дегтерева справедливый вопрос — а та ли могила была вскрыта? Тем более, что Золотарев, как указывается, не курил.

В конце 80-х годов ХХ века часть могил в южной части Ивановского кладбища была утрачена в ходе строительных работ Фото: Валентин Дегтерев

После этого Валентин Дегтерев вспомнил, что в конце 80-х годов XX века на южной окраине Ивановского кладбища проводились работы по благоустройству и строительство мемориала участникам Гражданской войны. В результате часть могил оказалась попросту срыта, а затем надгробия якобы были установлены заново, но те, кто руководил установкой, делали это произвольно, без привязки к каким-либо схемам. «Помню, что памятники ставили по указаниям каких-то людей, — пишет Дегтерев, который сам участвовал в работах на Ивановском кладбище. — И, мне кажется, они никакими схемами не пользовались. Так, что уверен на 100%, что какие-то памятники стоят не на своих местах. Я буду очень удивлен если ДНК Золотарева совпадет».

Напомним, в группе погибших туристов спортклуба УПИ личность Золотарева вызывает массу вопросов: он был самым старшим из всех, в поход не собирался до последнего момента, а потом вдруг неожиданно принял решение. На его теле были найдены странные татуировки, а исследователи считают, что Семен был сотрудником советских спецслужб. Причина гибели девяти туристов-лыжников до сих пор не установлена.