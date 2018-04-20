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20 апреля 2018
19 апреля 2018
Главные новости Москвы
04:04  20 апреля 2018 0

Госдеп США обвинил Россию и Сирию в зачистке предполагаемого места химатаки

Хезер Науэрт заявила, что эксперты ОЗХО до сих пор не могут попасть в ДумуФОТО: Wikipedia
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Госдеп США заявил, что Россия и Сирия занимаются «зачисткой» места предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума и поэтому не пускают туда экспертов ОЗХО. Об этом сообщила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт на брифинге.

Она заявила, что эксперты ОЗХО до сих пор не могут попасть в сирийский город Дума. «У нас есть достоверная информация, которая указывает на то, что российские официальные лица вместе с сирийским режимом пытаются задержать прибытие инспекторов в Думу», — приводит слова Науэрт «Газета.ру». По ее мнению, российские чиновники совместно с сирийским режимом зачищали места вероятных атак, а также избавлялись от доказательств использования химоружия.

Также представитель Госдепа США подчеркнула, что на некоторых свидетелей событий российские и сирийские власти оказывали давление, чтобы они изменили свои показания.

Напомним, в субботу, 14 апреля Великобритания, Франция и США нанесли ракетные удары по Сирии. Коалиция пояснила такое решение об атаке действиями сирийского президента Башара Асада, которого обвинили в применении химоружия против мирного населения. Западные страны выпустили 103 ракеты, 71 из которых была перехвачена сирийскими ПВО.

Александр Черноскутов
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